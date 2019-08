Nairo Quintana esperó a cruzar la meta para celebrar su victoria. No era falta de fe, se trataba sólo de no perder ni un segundo en una etapa que en principio no era muy apropiada para él, pero que supo aprovechar mejor que nadie. Muchas veces se ha criticado al colombiano su falta de ambición, su conservadurismo, como si corriera con una correa que le impidiera manejarse con libertad. Ganó como siempre se le imaginó, aunque esa valentía haya estado oculta en los últimos años.

Pero Nairo se ha liberado de todas las ataduras. Así parecía ya el pasado jueves en la conferencia de prensa de los favoritos. Sonreía, cosa extraña en esas situaciones, y se mostraba relajado, como si se hubiera librado de toda la presión que ha aguantado en los últimos años de libertad. Después de cruzar la meta desplegó las alas como un cóndor, el apodo que lo ha acompañado durante años. "Quiero seguir volando alto y seguir dando alegrías sobre todo a la gente que me sigue, a la gente que me quiere y que sepan que Nairo sigue activo", explicaba después.

Quizá sea la convicción de ser el verdadero líder del equipo lo que ha terminado de despojarle de todos los complejos. Siempre atento, aprovechó el magnífico trabajo de su equipo para ganar la etapa. Valverde apretó en la subida al Puig de Llorença, la última ascensión de la etapa a falta de 25 kilómetros para el final. El murciano esprintó para ser el primero en puntuar en el puerto, con la selección ya hecha entre los favoritos. Kruijswijk, Fuglsang y Wouter Poels se habían quedado atrás.

Se trataba entonces de elegir bien, de seguir la rueda que marcaba el camino. “Éramos pocos en la selección y nos hemos ido filtrando en los cortes. Nos repartimos el trabajo, primero se metió Alejandro, luego yo”, explicaba Quintana ya en la meta. Pero el corte bueno era el suyo, el que provocó Primoz Roglic y al que se sumaron también Rigoberto Urán, Nicholas Roche y Mikel Nieve. Más tarde se les unió el renacido Fabio Aru.

A Valverde le tocó la labor de vigilar desde atrás a Miguel Ángel López, el líder de la carrera, que descargaba el trabajo en Jon Izagirre, el único compañero que aguantaba a su lado. Pero Izagirre reventó y a Supermán no le quedó más remedio que asumir la responsabilidad de la caza. Era un hombre solo contra seis “socios” que se entendían perfectamente por delante. Sólo le quedaba la ocasional colaboración de Formolo y la diferencia, en lugar de menguar, continuaba aumentando. Doce, dieciocho, veinte, veinticinco segundos. Y así hasta llegar a los 37 de diferencia en la meta respecto a Nairo Quintana.

“La Vuelta siempre se ha caracterizado por tener muchas etapas sorpresa, embocadas y nunca puedes descuidarte. Las etapas de montaña pueden marcar diferencias, pero hay otros días en que también puede haberlas”, advertía Alejandro Valverde en la presentación de la carrera. Nadie conoce la Vuelta mejor que él. Y nadie la disfruta tanto. Pero ni siquiera él, ni Nairo, podían imaginar un final así.

“Es algo particular, creo que nunca había ganado así, pero siempre hay una primera vez. Fue bonito, lo necesitaba y lo necesitaba el equipo, hemos venido trabajando en armonía con Alejandro y todo el equipo y cuando el trabajo se hace bien el resultado se da”, explicaba Quintana tras su victoria. “No preveíamos el corte de delante. Se preveía que íbamos a llegar un grupo reducido y alguien iría a esprintar, pero se hizo este corte y aprovechamos”, añadía.

Nairo se llevó la etapa y se quedó a sólo dos segundos del maillot rojo que ahora luce Nicholas Roche. Una preocupación menos para Movistar y para el colombiano en estas primeras etapas.

2ª etapa Benidorm-Calpe (199,6 kilómetros)

Ganador (Premio Corfidis)

1- Nairo Quintana (Col/Movistar) 5h. 11:172

Clasificación General (Maillot Carrefour)

1-Nicolas Roche (Irl/Sunweb) 5h. 26:12

Puntos (Maillot Skoda)

1-Nairo Quintana (Col/Movistar) 25 puntos

Montaña (Maillot Loterías y Apuestas del Estado)

1- Ángel Madrazo (Esp/Burgos BH) 8 puntos

Jóvenes (Maillot Fenié Energía)

1- Miguel Ángel López (Col/Astana) 5h.26:45

Equipos (Patrocinado por Andalucía)

1-Sunweb 15h.51:12

Combatividad (Premio Continental)

Ángel Madrazo (Esp/Burgos BH)