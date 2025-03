Nanjing 2025: Fátima Diame salta hacia el bronce, segundo para España

Segunda medalla para España en el Mundial de atletismo indoor de Nanjing. Además, segundo bronce para la delegación. Y también en el pasillo de saltos, que está siendo el gran caladero de metales para nuestro país, a falta del medio fondo. En la sesión matinal de la última jornada -madrugada hora local-, Fátima Diame se ha hecho con otra presea en salto de longitud.

Con una marca de 6,72 metros, que ha logrado en el primer salto. De hecho, durante gran parte del concurso ha marchado segunda, en posición de medalla de plata. Sin embargo, no pudo mejorar su registro inicial y las demás competidoras fueron saltando hasta ponerle cerco. Tocó sufrir hasta el final.

Ya en el sexto y último intento, todas las rivales fueron 'fallando' y Fátima consiguió asegurar la medalla. Sin embargo, la suiza Kälin marcó un 6,83 que le quitaba el segundo lugar a Diame, quien en su último intento hizo salto válido pero no consiguió superarse. El oro fue, de manera incontestable, para la estadounidense Bryant, con un holgado 6,96 para hacerse con el título mundial.

World Athletics Indoor Championships Nanjing 25 - Day 3 ANDRES MARTINEZ CASARES Agencia EFE

"Estoy muy contenta, pero a la vez me ha faltado como... me he encontrado muy bien, sabía que podía estar ahí. Los nulos eran muy largos, me he encontrado un poco cansada. No sé,Cuando voy relajada rindo mejor, cuando quiero hacer marca y demás es cuando me bloqueo", ha dicho la valenciana de 28 años tras la competición.

Sin embargo, hasta el final no pudo estar tranquila con la medalla: "El 6,72 es una marca que pueden saltar todas, así que tenía el pulso a un millón. Pero no lo han saltado, así que otra medalla y muy feliz, no me voy a quejar. Este año ha sido increíble las compañeras que me han tocado, hemos hecho una piña todos, nos hemos apoyado mucho, animado... creo que es de las competiciones en las que, al menos yo, más he disfrutado", ha finalizado.

Para Diame es su segunda medalla en un Mundial indoor, después de la que logró el año pasado en Glasgow. La saltadora española, por tanto, se consolida en el panorama internacional como una atleta a tener en cuenta en las grandes competiciones.