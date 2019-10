La pesadilla de las lesiones que persiguen a Neymar desde que se marchase de Barcelona vuelven a atizar al brasileño. En el amistoso que Brasil disputó frente a Negeria, Ney abandonó el terreno de juego llevándose la mano a la parte posterior de su pierna izquierda cuando aún no se habíann transcurrido diez minutos de encuentro. Otra vez no, debió pensar el futbolista que no pudo contener las lágrimas en el banquillo.

"Se le realizó una resonancia magnética a Neymar que confirma una lesión de grado 2 en los isquiotibiales de su pierna izquierda. El plazo de baja será de cuatro semanas dependiendo de su evolución", rezaba el comunicado que el PSG ha publicado en el día de hoy.

De este modo, Neymar se perderá los choques de Ligue 1 ante Niza, Marsella, Dijon y Brest y las dos jornadas de Champions ante el Brujas. El carioca regresaría después del parón de selecciones frente al Lille y el Bernabéu ... se asoma en el horizonte. El 26 de noviembre el PSG visitará al Real Madrid en liga de campeones y ahí quiere estar Neymar que ya se perdió la ida frente a los blancos en la primera jornada por sanción.

Con esta son ya cinco las lesiones que ha sufrido Neymar con la camiseta del PSG. Un calvario que empezó un 25 de febrero de 2018 y que ha hecho que el brasileño haya estado la friolera de 290 días alejado de los terrenos de juego.

Lesiones de Neymar desde que es jugador del PSG

- 25 de febrero de 2018: Fractura metatarsiano (90 días)

- 20 de noviembre de 2018: Lesión de aductores (25 días)

- 23 de enero de 2019: Fractura Metatarsiana (85 días)

- 6 de junio de 2019: Rotura ligamentos tobillo (90 días)

13 de octubre de 2019: Lesión en los isquiotibiales (28 días)