Norris gana en Miami y sorprende a Verstappen; Sainz, 4º y Alonso, 9º

Durante todo el fin de semana nadie pudo imaginar que hoy un coche que no fuera un Red Bull ganaría la carrera. Verstapen dominó la clasificación sprint, la carrera corta y también la clasificación para el Gran Premio. Sin embargo, en carrera las cosas no fueron iguales. Verstappen no falló en la salida y empezó como casi todas las carreras. Pero el McLaren de Piastri y sendos Ferrari no se despegaban del coche energético. No conseguía tomar distancia y el coche cada vez mostraba más fisuras. Por la radio, el holandés no se mostraba contento con el balance del monoplaza.

Le costaba girar en las curvas más lentas y su capacidad de tracción no era la mejor. Sin duda, parece que el chasis creado por Adrian Newey definitivamente sufre en esta clase de circuitos artificiales y semiurbanos como Las Vegas, Singapur o Baku. Las cosas siguieron su curso y enseguida aparecieron las primeras paradas en boxes. Sin embargo, Norris y McLaren, viendo el buen ritmo de carrera que tenían, decidieron alargar el tiempo en pista antes de sustituir los neumáticos. Tomó el liderato y cuando empezaban a pensar en el pit stop de repente, un accidente sufrido por Sargent provocó una neutralización. Los coches ralentizaban el ritmo y fue entonces cuando Norris cambiaba ruedas y mantenía la primera plaza por el menor ritmo de los rivales en el momento de situación de coche de seguridad.

En la reanudación, Verstappen no pudo con Norris. No había rendimiento para abordar la primera plaza. Intentó mantener el ritmo del McLaren, pero fue imposible. Mantuvo la segunda plaza y así minimizó daños de cara al campeonato, que por supuesto, lidera con autoridad.

Este fin de semana Sainz no tuvo suerte. Intentó replicar la estrategia de Norris, pero el madrileño y su equipo decidieron entrar a boxes solo una vuelta antes de que se produjera la neutralización que provocó que Norris pudiera conservar el liderato. De no ser por esto, Sainz podría haber peleado por la victoria o como mínimo haber subido al podio. Acabó cuarto, por detrás de su compañero, y dejó unas bonitas vueltas peleando con Piastri, con el que tuvo sus más y sus menos.

Por su parte, Alonso volvió a hacer una buena carrera, aunque, claro, partía desde la 15ª plaza. Pudo remontar no sin hacer un gran esfuerzo y remontó hasta la novena posición. Mucho para lo mal que empieza a ir el Aston Martin, al que ya han pasado demasiados equipos.