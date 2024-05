La otra lista de entrenadores que manejaba Laporta antes que Flick

Xavi Hernández pone punto y final a su etapa como entrenador del Barça después de que Joan Laporta le cese. Entonces, el Barça se pone manos a la obra para buscar un nuevo entrenador y empiezan a aparecer listas internas, tal y como informa Sport. El candidato número uno era Luis Enrique. El técnico del PSG conoce bien al aficionado culé y Laporta le quería en el banquillo. Pero también llegaron ofrecimientos de entrenadores, uno de ellos es Hansi Flick. Estuvo estudiando castellano por si su sueño de entrenar al Barça se hacía realidad.

Además, otros nombres como el de Rafa Márquez o Tuchel también aparecían.

El nombre de Flick no se cuela entre las prioridades de la dirección deportiva. Ni siquiera se planteaba su contratación porque había otros técnicos que encajaban más para el proyecto. "En estos meses suceden muchas cosas. Flick coge de representante a Pini Zahavi, Xavi y el club pactan su continuidad y, finalmente, Laporta decide cargarse al entrenador tras una estrepitosa derrota en Girona. Se vuelve a buscar entrenador y las opciones ahora son pocas. Y de la noche a la mañana Flick se convierte en el elegido tras unos días de vertigo con un acuerdo fácil de conseguir", afirmó el citado medio.

"El Barça puede estar tranquilo porque con Flick no se repetirán los ocho goles", decía entre risas Guti. En efecto, el tertuliano madridista recordó aquel resultado en una campaña donde el Bayern de Flick lo ganó todo y empezó el declive de un Barça que no consigue levantarse. Además, también hay que recordar que el técnico alemán quiere implantar un estilo de juego directo.

El motivo del adiós de Xavi

Unas palabras de Xavi no gustaron a Laporta y eso provocó el cese del técnico catalán. “Sí, lo vamos a intentar. Yo creo que el culé, el barcelonista el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía: 'Quiero este, este, este, este y este'. Esto ahora no es así, entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes, que tienen situaciones de Fair Play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender, yo lo entiendo como entrenador, lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Entonces yo pienso que el culé, el aficionado, debe entender que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo, pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir”.