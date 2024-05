El brutal zasca de Guti al Barça en "El Chiringuito": "Con Flick no se repetirán los ocho goles del Bayern"

El Barça busca dar un golpe sobre la mesa con la incorporación de Flick. El germano ya vivió en primera persona lo que es golear al Barça tras aquel famoso 8-2 de cuartos de final en 2020 en el Camp Nou. "El Barça puede estar tranquilo porque con Flick no se repetirán los ocho goles", decía entre risas Guti. En efecto, el tertuliano madridista recordó aquel resultado en una campaña donde el Bayern de Flick lo ganó todo y empezó el declive de un Barça que no consigue levantarse. Además, también hay que recordar que el técnico alemán quiere implantar un estilo de juego directo.

"No, no. Yo simplemente. He hablado con el presidente, me ha dado los motivos de por qué cree que el club necesita un cambio de rumbo y no me queda otra que aceptarlo. Soy un hombre de club. Le di un abrazo y a partir de ahora seré un aficionado más", dijo Xavi.

“Sí, lo vamos a intentar. Yo creo que el culé, el barcelonista el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía: 'Quiero este, este, este, este y este'. Esto ahora no es así, entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes, que tienen situaciones de Fair Play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender, yo lo entiendo como entrenador, lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Entonces yo pienso que el culé, el aficionado, debe entender que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo, pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir”, estas fueron las palabras de Xavi que provocaron que Laporta le despidiese.