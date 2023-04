La ex pareja de Dani Alves responde a los que la critican por asistir al lugar de la presunta violación

El caso Dani Alves continúa, mientras tanto su ex pareja Joana Sanz es tendencia después de que subiera a sus redes sociales varias imágenes desde Sutton. Muchos usuarios la han criticado públicamente. "Tengo derecho de salir, disfrutar y seguir con mi vida porque no he hecho nada malo", fue parte de lo que Sanz dijo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Joana Sanz anunció hace semanas ya su ruptura con Dani Alves, quien lleva en la cárcel desde el pasado 20 de enero por la presunta violación a una joven el 30 de diciembre. "Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo y joder, sí, soy increíble", explicó Joana Sanz cuando puso fin a su relación.

Bruno Brasil, uno de los mejores amigos de Alves, rompió su silencio con el periodista Carlos Quílez. "Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la denunciante), que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención", afirmó Brasil.

En los primeros días de Alves en prisión se hablaba mucho de un tema totalmente opuesto a este: el jugador solamente quería ser uno más sin tener un gran protagonista. Pero esto se antoja complicado y la prueba de ello es que cuando jugó su primer partido de fútbol en la cárcel tuvieron que cerrar varias puertas de toda la expectación que se generaba.

Uno de los dilemas todavía no resueltos es el de si tiene compañero de celda. "No te lo sabría decir, pero por lo que he escuchado aquí en las puertas sí. Es un caso importante y es un futbolista importante, y para que no haya problemas entre los presos", desveló en Telecinco una persona que está en la cárcel.