El partido más difícil de Alejandra Salazar

Alejandra Salazar ya está preparando el Amsterdam Padel Open que arranca el próximo fin de semana en la capital de los Países Bajos. El último torneo disputado por la madrileña, que compite patrocinada por LA RAZÓN, fue el German Padel Open donde alcanzó los cuartos de final junto a la portuguesa Sofía Araújo. La pareja cedió ante el dúo Riera-Icardo por 6-7, 6-4 y 4-6.

Con motivo del reciente Día Mundial del Corazón, Ale Salazar ha recordado la experiencia que vivió cuando sufrió una miocarditis. Fue en 2013, en una semana de descanso entre torneos. «En la primera noche estaba intranquila, no podía dormir, tenía un dolor en el brazo izquierdo y pensaba que como acababa de jugar podía ser algo muscular, pero era en la zona izquierda y era un poco raro», relata.

El primer diagnóstico fue una de crisis de ansiedad, pero empezó a sufrir unas palpitaciones inusuales y regresó al centro médico: «Me asusté muchísimo y fui corriendo al hospital. Después de varias pruebas, me dicen que tengo un virus en el corazón y que tenía una inflamación en el miocardio». «Por minutos, quizá no lo estaría contando. Por suerte, el corazón no quedó afectado, estuve un tiempo de baja y he podido seguir compitiendo y disfrutando del deporte que amo», asegura Alejandra que ejerce como embajadora del Adeslas Padel Team.

Aquel contratiempo no frenó la carrera de Ale Salazar. Con 37 años ha disputado más de 450 partidos profesionales, es campeona del mundo y de Europa y nadie en el World Padel Tour ha ganado más torneos que ella (52). Después de ser operada de unas recurrentes molestias en el codo derecho en junio reapareció en agosto y actualmente ocupa el cuarto puesto del ranking mundial. En Düsseldorf arrancará el tramo final de la temporada.