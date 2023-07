Pau Echaniz, el piragüista del futuro

Pau Echaniz llegó al piragüismo casi por inercia. «Mi padre me introdujo en el deporte, porque es entrenador. Ahora mismo me está entrenando a mí y en su momento era entrenador de la selección y pasaba tantas horas al lado del río que un día lo probé, me enganché y sin darme cuenta ya estaba compitiendo. A mí me gusta mucho competir, la competición es lo que más me gusta y aquí voy. Fue algo natural y fácil», explica.

Y ahora, a los 22 años, intenta clasificarse por primera vez para los Juegos. Es uno de los elegidos que cuentan con el apoyo de las becas Podium de Telefónica. «Nos ayuda económicamente y hace que te puedas quitar de la cabeza la idea de buscar un resultado sólo por el premio económico y por ejemplo yo puedo estar mucho más libre en el agua sin tener la presión de que el año que viene igual no puedo viajar tanto o no me puedo comprar una piragua. A mí eso es lo que más me afecta, aparte de que nos ayuda a darnos un poco más a conocer», cuenta Pau.

Llegar a París no es fácil. Hay dos vías para clasificarse, los Mundiales de Londres en septiembre y si no, se puede recurrir a la repesca de los Europeos. Lo complicado es que sólo hay un puesto por país y, aparte de con los competidores extranjeros, Pau también compite con los otros dos integrantes del equipo español: David Llorente, que fue el representante español en Tokio 2020, y Miquel Travé, que ha sido campeón de Europa sub’23.

Pau también lo fue el verano pasado en kayak cross. «Es una nueva modalidad que ha empezado hará unos cinco años y es olímpica para París. El que hace eslalon también hace kayak cross y es el doble de oportunidades de medalla y una oportunidad muy buena para nosotros», dice.

París quizá le llegue demasiado pronto a Pau. «El objetivo principal es remar y competir a mi máximo rendimiento y en el momento que eso pase habrá más probabilidades de que pueda ir a París. Sería un sueño, pero voy con los pies en la tierra y veremos», asegura.

Mientras seguirá entrenándose en San Sebastián junto a su padre. «Cuando empecé vivía en la Seo de Urgell. Viví ahí hasta los 20, que me mudé al País Vasco, a Donosti. Estoy aquí viviendo con mi padre y entreno aquí y en Irún. También en Hernani, en el pueblo de al lado, que tenemos otro río y también en Francia, en Pau. Solemos ir cada fin de semana porque es una canal más grande, más como los canales en los que competimos», afirma. En España no sobran lugares de entrenamiento. «La Seo es el único sitio en el que se ha celebrado una competición internacional. Espero que algún día haya un canal en San Sebastián, hay un proyecto y sería un sueño», comenta.