Paula Badosa gana a Fruhvirtova y se enfada con ella: "¡renacuaja!"

La española Paula Badosa avanzó este jueves a tercera ronda de Wimbledon al derrotar a la joven Brenda Fruhvirtova por 6-4 y 6-2.

Badosa, en un gran partido con el primer servicio, con el que ganó el 75 % de puntos y colocó siete saques directos, se llevó por delante a Fruhvirtova, que jugó con el muslo vendado y necesitó en dos ocasiones la atención del médico.

En la primera de ellas, se ausentó de la pista durante diez minutos para ser asistida en el vestuario, mientras que la segunda fue en la cancha y despertó las dudas de la española.

"Es joven, pero se las sabe todas la renacuaja", dijo la española a viva voz en la pista.

Pese a que la checa recuperó breaks de desventaja en ambos sets, su falta de pegada, apenas nueve golpes ganadores, y la cantidad de errores no forzados que cometió (26), la condenaron a una derrota que deja a Badosa a un paso de su mejor resultado en Wimbledon, los octavos de final de 2021 y 2022.

Badosa: "Me ayuda jugar con rabia"

"Ella ha utilizado todo lo que tiene que utilizar. Bien jugado por ella, va al baño, ha tardado un poco más de la cuenta, luego pues pidiendo fisio. Ya lo hizo el otro día, hay jugadoras que juegan con eso y yo en mi caso nunca he jugado con esas cosas y siempre me he centrado mucho en que si gano o pierda que sea por el tenis", dijo Badosa en rueda de prensa.

"A veces yo necesito también tener ese carácter. Soy pasional y cuando mi juego no está dónde me gustaría o mi nivel de tenis no está dónde me gusta, entonces tengo que sacar un punto más de rabia para combatir esos nervios. Me ayuda a jugar con rabia. Con ella no me he enfadado, pero son simplemente cosas que me ayudan a mí a jugar mejor", comentaba.

Jessica Bouzas sigue soñando

La pontevedresa mantiene su idilio con Wimbledon y venció a Cristina Bucsa en el duelo entre españolas por 7-6 (1) y 6-3. La gallega dio continuidad a su espectacular victoria ante Marketa Vondrousova en la pista central con un trabajado triunfo ante Bucsa en una de las canchas exteriores.

Pese a la presión que había sobre sus hombros, tras la gesta ante Vondrousova, Bouzas se llevó su segunda victoria en Grand Slam ante una tenista más experimentada como Bucsa, que ya contaba con victorias en Wimbledon en años anteriores. Es la primera vez que Jessica alcanza la tercera ronda de un "grande" y está muy cómoda en el césped londinense.

"He intentado disfrutarlo todo. Disfrutar los medios, el postpartido, el estar agotada. Sabía que tenía que poner los pies en la tierra porque el torneo no se había acabado. Creo que lo he enfrentado mucho mejor que la última vez", reconocía.