Pedrerol tira con bala contra De la Fuente por Brahim y la selección española

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, aseguró, durante el transcurso del Foro EFE Sport Business celebrado en la UAX Rafa Nadal School of Sport, que "no hay nada más importante que hacer algo con libertad", ya que "poner condiciones o exigencias no es un buen punto de partida", refiriéndose al caso Brahim.

"No hay nada más importante que hacer algo con libertad, convencido de que quieres hacerlo, y con sentido de pertenencia. Eso te saca fuerzas de donde igual no las tienes. Poner condiciones o exigencias no es un buen punto de partida", comentó. Después ya le preguntaron en concreto por el jugador del Real Madrid y su decisión de ir con Marruecos. "Respeto su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Hay tres máximas para ser un jugador seleccionable: que pueda jugar, que quiera hacerlo y que el seleccionador le seleccione; pero la más importante es querer, sin exigencias ni condiciones, e igualdad de derechos y obligaciones con esto. Con ese punto de partida, me encontraréis siempre", decía De la Fuente.

"No he hablado con él. Yo convoco o no, y la gente luego hace lo que tiene que hacer. Brahim ha estado conmigo, seguramente soy el que más le ha seleccionado. Dos Europeos sub-19, sub-21 y absoluta, le tengo mucho aprecio, pero cada uno es libre de tomar las decisiones que tome", añadió. De la Fuente no ha querido hacer distinciones y por eso trató el adiós de Brahim con esa frialdad.

Las críticas a De la Fuente por parte de sectores madridistas han sido contantes durante todo el lunes porque consideran que esa distancia no la han mantenido ni él ni la Federación con otros futbolistas, principalmente azulgranas. El más duro, y breve ha sido Josep Pedrerol. No ha necesitado mucho para cargar todas las culpas en el seleccionador. "Brahim jugará con Marruecos; De la Fuente, enhorabuena".

Luis de la Fuente, además repasó la actualidad deportiva durante el Foro EFE Sport Business coorganizado con la UAX Rafa Nadal School of Sport, como la lista de convocados que dará el próximo viernes para los amistosos contra Colombia y Brasil, y su contrato como seleccionador de la Real Federación Española de Fútbol.

"Seguro que habrá novedades, jugadores que no han estado en las convocatorias anteriores. Pero no habrá sorpresas para nosotros, porque les llevamos siguiendo mucho tiempo. Cada uno se lo gana con su rendimiento, su trabajo y su profesionalidad. En los amistosos contra Colombia y Brasil queremos dejar buen sabor de boca para preparar la Eurocopa", aseguró.

De la Fuente: "Lamine Yamal tiene un gran compromiso"

Y habló de Lamine Yamal: "Tiene un gran compromiso con nosotros. Tiene que ser un orgullo venir a la selección, no se puede regalar. A mí me habría encantado jugar en la absoluta, era mi objetivo, pero no pudo ser. Hay que darle valor a jugar en la selección española, hay que estar orgulloso de ello, por llegar a su nivel máximo como futbolista", aseguró.

Además, explicó cómo gestiona el seguimiento de jugadores: "Es un proceso muy laborioso. No es solo meter en una lista a los que supuestamente están jugando mejor. Hay muchos escenarios a contemplar, como nuestro plan de juego. Hay que ver a jugadores de diferentes características y tener en cuenta su importancia en los clubes. Se va dando forma a esa idea y empiezas a construir esa convocatoria. No es un trabajo de un día, es un seguimiento exhaustivo. Seguimos a seis por posición, en algunas más, de todas las Ligas", explicó.