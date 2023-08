"Pentajandra" y una familia numerosa unida por la hípica

La familia numerosa de Alejandra Cámara, "Pentajandra", tiene el mundo del caballo como uno de sus referentes vitales. Con cinco hijos, de siete, cinco, 3 y mellizos de año y medio, la hípica ha forjado una unión familiar indestructible forjada.

¿Cómo empezó en la hípica?

Me inicié con dieciséis años. Mi padre y sus hermanos montaban de toda la vida, así que creo que lo llevo en la sangre. Empecé en la escuela del Club de Campo Villa de Madrid y a los diecisiete años convencí a mi padre para que me comprase mi primer caballo.

¿Qué supone para usted montar a caballo?

Más que montar a caballo, para mi es todo lo que envuelve su mundo. Dejé el golf para montar porque necesitaba mucha dedicación y porque descubrí que era mi gran pasión. Creo que de la hípica salen grandes lazos de amistades que se vuelven familia. Al mundo del caballo le debo grandes personas que tengo en mi vida, empezando por Alfonso, mi marido, al cual conocí cuando tenía 18 años y ya llevamos 17 años juntos. Mi trabajo también estaba relacionado con el mundo hípico, ya que lo desempeñaba en una empresa que se dedica a la organización de concursos. Tenemos un club hípico, Centro Ecuestre Villafranca, y, en definitiva, toda nuestra vida familiar gira en torno al caballo y su mundo. Aunque para mi no es vital montar a caballo todos los días, sí que es imprescindible estar a diario metida de una manera u otra en el mundo del caballo. Me da la vida, y a mi familia, también.

Familia numerosa de Alejandra Cámara con siete miembros unida por la hípica. Chacco Marketing

La equitación es un deporte que comparten en familia, ¿cómo lo viven?

Para nosotros montar a caballo no es un deporte, es un estilo de vida. Mi marido se crio en una hípica, mi pasión son los caballos, mis hijos sueñan con caballos... Tenemos la suerte de compartir una pasión que se ha convertido en profesión. Es un mundo tan sano y aporta tantos valores, que nos encanta como padres que nuestros hijos estén desde tan pequeños muy involucrados. A tres de los cinco les encanta, y con el paso del tiempo espero que se vayan aficionando todos.

Su hija mayor tiene diabetes y habla de la hípica como válvula de escape…

A Casilda con 22 meses le diagnosticaron diabetes tipo 1, que es una enfermedad muy desconocida, es mucho más allá que no tomar azúcar. A nosotros nos cambió la vida. Hay que estar súper pendiente de la glucemia de mi hija, yo vivo pendiente de ello... Al año de su debut tuve que dejar de trabajar para dedicarme a ella. Es una niña absolutamente normal, hace de todo, pero tengo que estar pendiente 24/7, es una niña cien por cien dependiente. Sus hermanos no lo ven como algo anormal, en casa lo hemos normalizado. Los caballos son una vía de escape súper buena, es una enfermedad muy ingrata y la hípica me ayuda a evadirme. El caballo es una forma de conectar conmigo misma. Tengo cinco hijos, no tengo tiempo para mucho, y mi ratito galopando a "Pistacho de Sauco" me da la vida, me reinicia.

Siendo madre de cinco hijos, una de ellas tan dependiente, ¿cómo se organiza para practicar su deporte, incluso compitiendo?

Es más fácil mientras están en el colegio, de 9 a 16 horas. Mis mellizos empiezan el colegio ahora, lo que me lo tornará menos complicado, ya que antes me los llevaba a la hípica por las mañanas. Los fines de semana hago encaje de bolillos para poder organizarme, pero merece la pena. A veces me llevo a todos, a veces reparto niños entre la familia, que siempre se presta y ayuda. Cuando pasen los años y sean más grandes, aspiro a que sea más llevadero. Cuando me voy con los tres mayores, que tienen tres, cinco y siete, voy relativamente tranquila. Volviendo a lo que decía al principio, en este deporte somos todos como una gran familia, y siempre hay gente que conoce a mis hijos y me echa una mano. A nivel deportivo, me he quitado la presión/exigencia de la competición. Salgo a pista para disfrutar, para pasar un buen rato, pero simplemente eso. Bastante presión tengo ya de por sí, como para ponérmelo más complicado.

¿Cree que hay una edad idónea para empezar a montar?

No creo que haya una edad específica, se puede a todas las edades, con todas las características físicas, hombre, mujer, alto, bajo, gordo, flaco… Compartir un deporte con un animal, entenderte con él, es algo que no se consigue de ninguna otra manera. La conexión que se crea con un caballo no se crea con ningún otro deporte. Es una actividad súper sana, en la naturaleza, con animales… Es lo mejor.

¿Planes deportivos para esta temporada?

Mi exigencia deportiva la he bajado porque mi vida es tan complicada, que no quiero que lo que es mi vía de escape se convierta en un estrés, en una tensión. Para mi ir con los niños a competir, al final es complicado. No te puedes centrar igual. Ahora tengo un caballo de ocho años, "Pistacho de Sauco" con el que estoy corriendo 1,10, con el que iré al Campeonato de España Clásico de esta altura el próximo mes de octubre. Desde que existen los Campeonatos de España Clásicos, he podido competir en tres y éste será el cuarto. El año que viene me gustaría subir a 1,20, pero sin presión, como fluya… Cuento además con que mi marido me ayude a tener al caballo a punto y eso es un plus para nosotros como binomio, con un profesional que te lo monte de vez en cuando hace que se optimicen los resultados.