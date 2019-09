Paul Pogba no es feliz en Manchester. El francés, que finalmente, no pudo abandonar el conjunto inglés el pasado verano, está desesperado y según publicó el diario "The Sun", Pogba presionará a los diablos rojos para que le dejen salir en el mercado invernal. Y es ahí donde de nuevo podría entrar en escena el Real Madrid.

Pogba estaba convencido de que esta temporada estaría bajos los mandos de Zidane, que pidió con insistencia la llegada del medio francés. Pero el Manchester no puso las cosas fáciles y Solskjaer acabó convenciendo al centrocampista para que se quedara y fuera el líder de su proyecto. Pero eso no ha sido así. El Manchester es octavo en la Premier y Pogba no está contento con el rendimiento del equipo. Además, al francés no le gustó nada lo que ocurrió en el partido ante el Rochdale el jueves en la Carabao Cup. El técnico de los diablos rojos eligió a Tuanzebe, canterano de 21 años, como capitán del encuentro y no a él. A eso se unió que el "6" tampoco estuvo entre los cinco de la lista para lanzar la tanda de penaltis con la que se resolvió el encuentro a favor de su equipo.

Por todo ello Pogba quiere irse cuanto antes. El problema es que el Manchester ha tasado al jugador en 200 millones de euros. El conjunto inglés no se movió de esa cifra durante todo el verano y no quiso negociar nada con el Real Madrid, pese a la insistencia del club blanco, a que Zidane le quería y a que el futbolista francés estaba dispuesto a cambiar de aires. Pero el centrocampista nunca quiso presionar a su equipo y esperó que ambos negociaran. Pero eso no llegó a darse. Ahora, cuando ve que el Manchester United no da más de sí, que es octavo, con dos derrotas, dos empate y dos victorias, parece que ve que su futuro sería mejor en el Real Madrid. El problema es que si el Manchester no negocia, es imposible