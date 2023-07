La polémica felicitación política de Pablo Echenique al triunfo de Alcaraz: "Y que encima le ganó a un ultraderechista..."

A sus 20 años, Carlos Alcaraz logró este domingo 17 de julio su segundo Grand Slam tras levantar su primer Wimbledon ante Novak Djokovic por 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, fue tendencia tras poner un mensaje "Lo de Alcaraz es absolutamente impresionante. Y que encima le haya ganado a un ultraderechista, putinista, amigo de genocidas serbios y terraplanista antivacunas hace que la maravilla sea todavía más maravillosa", afirmó.

Estas palabras no han pasado desapercibidas para nadie y están generando mucho ruido mediático. En muchos de esos comentarios acusan al político de no mandar un simple mensaje deportivo, sino de intentar meter la política en el deporte. "Ni en una felicitación deportiva puedes evitar cagarla, no me extraña que Yolanda te purgara", afirmó un usuario. "No desaprovechas ni una oportunidad para seguir demostrando que eres un miserable. Enhorabuena", respondió otro.

El secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa de Podemos, Pablo Echenique, también fue protagonista hace unas semanas. "Esto no va de mí sino que va de los millones de compatriotas cuyas vidas aspiramos a hacer un poquito mejor. Pero, en este caso, la decisión de que yo no vaya en las listas -como en el caso del veto a Irene-, no la hemos tomado nosotros, no la ha tomado Podemos. Ha venido impuesta externamente", explicó Echenique.