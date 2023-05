Echenique dispara: "Los nazis que insultaron a Vinicius van a votar lo mismo que Tebas este domingo"

Pablo Echenique también se ha manifestado respecto a los insultos que recibió Vinicius en Mestalla. "Los nazis que insultaron a Vinicius van a votar lo mismo que Tebas este domingo. Van a votar a la basura xenófoba que es socio preferente del PP. Y si están envalentonados es justo por eso. Porque el PP los legitima en los gobiernos y muchas TVs legitiman su discurso de odio", escribió en redes sociales. Su comentario fue rápidamente viral.

Desde el minuto 73 del Valencia-Real Madrid la tensión fue a más y empezaron los cánticos de “mono, mono”. En ese momento, se activó protocolo contra el racismo. Tanto el Valencia como LaLiga sacaros sus respectivos comunicados contra los racistas y confirmaron que ya estaban trabajando en las imágenes del partido. El acta reflejó insultos racistas de un aficionado.

"No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas", comentó el brasileño.

Sotomayor pide que se paren los partidos

Roberto Sotomayor, candidato de Unidas Podemos a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, se pronunció en sus redes sociales sobre el 'caso Vinicius'. "La liga tiene un problema con el racismo. En casos como el de ayer, con los insultos a Vinicius Jr, se debe ser contundente y parar el partido. Hay que dar ejemplo a los miles de niños y niñas que lo siguen y tienen amor por el deporte. Ni un milímetro de concesión al odio", afirmó.

Sotomayor insiste en parar el partido cuando hay situaciones de estas características para así dar ejemplo a niños y niñas.