Echenique se desquita: "Los que no tenemos un montón de dinero en el banco, no podemos dejar de pelear"

Mucho se ha hablado en los últimos días de Irene Montero. La todavía ministra de Igualdad ha sido el foco al que se han dirigido todas las críticas y alabanzas, a partes iguales. El veto de Sumar, formación que lidera Yolanda Díaz, contra la líder de Podemos ha provocado un tsunami de reacciones que aún siguen coleando. Y en medio de todo el entramado negociador, de todos los dimes y diretes, cruces de acusaciones, reproches... emerge la figura del gran olvidado, Pablo Echenique. Tal ha sido el ninguneo al que se ha visto sometido que ha tenido que ser él quien saliera a la palestra a explicar por qué no aparece en las listas de Sumar.

Lo ha hecho a través de su medio fetiche, Twitter, con una nueva carta a la militancia, esa que en la última semana se ha convertido en el amigo fiel de todos los resentidos con Yolanda Díaz. Porque al final, de sus palabras, lo que trasluce es eso, resentimiento.

El secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha narrado su visión de lo ocurrido, siguiendo el guión establecido, eso sí. "Esto no va de mí sino que va de los millones de compatriotas cuyas vidas aspiramos a hacer un poquito mejor. Pero, en este caso, la decisión de que yo no vaya en las listas -como en el caso del veto a Irene-, no la hemos tomado nosotros, no la ha tomado Podemos. Ha venido impuesta externamente", señala Echenique en clara alusión a Díaz.

Y es que por mucho que Podemos haya firmado un acuerdo de coalición con Sumar, sus dirigentes se esmeran mucho en justificarse ante sus bases y desligarse de ese acuerdo. Echenique va más allá y apunta que "en esta negociación ha habido vetos explícitos con nombre y apellido". En su caso, apuesta más por el "veto indirecto" y explica que su única opción era haber encabezado la lista por Zaragoza, "el único puesto por el que tenía sentido que yo pudiera concurrir y último escaño con probabilidades de salir en Aragón, el 23 de julio".

No obstante, considera que han tomado "la decisión correcta en el momento más difícil", pero era necesario para impedir un futuro gobierno de PP y Vox. Y concluye asegurando que no va a "tirar la toalla" y que "los que no tenemos un montón de dinero en el banco ni amigos poderosos no podemos permitirnos el lujo de no pelear", por lo que anima a sus militantes a seguir peleando y apoyando a la dirección de Podemos. "Voy a seguir poniendo todo mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo y mi compromiso para apoyar a la mejor dirección que ha tenido nunca Podemos, con lone Belarra a la cabeza, en la nueva y muy difícil etapa que se abre y te pido que me acompañes", ha matizado.