El polémico Kyrgios elogia a Alcaraz y manda un recado a Djokovic

Carlos Alcaraz ganó su cuarto Grand Slam en Wimbledon y le sirvió para revalidar el título logrado en 2023 también ante Novak Djokovic. El polémico Nick Kyrgios se unió a la fiesta con varios comentarios para la BBC. “Guau. Amo a Djokovic pero ¿puede ser la primera vez que podemos decir que hay ‘cambio de guardia’?”, dijo.

Alcaraz ya desveló que no cree que su victoria ante Djokovic suponga el inicio de una nueva era. “La verdad es que no lo siento de esa manera. He visto mucha gente que ha dicho que es un cambio generacional, una nueva era, un cambio de guardia por el partido del domingo, pero al final yo tampoco es que lo vea así”, aseguró.

El australiano fue finalista en Wimbledon 2022, pero el destino le tenía preparado el reto de afrontar una situación difícil repleta de recaídas. El desgarro en uno de sus meniscos propicia que sus puntos en el casillero desaparezcan y que algunos aficionados ya le hayan perdido la pista por completo.

"Hay que ir día a día, todavía queda tiempo. Intenté volver antes de lo que era aconsejable y sentí dolores. Me centré mucho en hacer una buena rehabilitación, tuve diversas opiniones de expertos a los que no había consultado, y he hecho una gran mejoría desde que me operé. Mi cuerpo todavía anda algo descompensado, así que tengo que tener paciencia y confiar en el proceso. Necesito llegar a un punto en el que tenga plena confianza en mi cuerpo", dijo hace unos meses. Todo hace indicar a que todavía le queda mucho.