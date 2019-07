En el día que se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la luna, el flamante fichaje del Real Madrid, Eden Hazard quiso homenajear tal hazaña portando el número "50" en su debut como madridista.

En Houston, el belga se acordó de los Neil Armstrong, Mike Collins y Buzz Aldrin, aquellos astronautas que conquistaron la luna a bordo del Eagle. No obstante, el "50" no será el número definitivo de Hazard. El ex del Chelsea heredará el "11" de Bale que abandonará el club más pronto que tarde.

En la tienda del Santiago Bernabéu se venden con asiduidad camisetas de Hazard, pero sin ningún número a la espalda. En los próximos días esa situación podría cambiar y por fin ver a la nueva estrella del Real Madrid con dorsal oficial. El "50", que nunca tuvo dueño en el club de Chamartín, pasará a la historia como el primer número que Hazard portó en su debut. No le trajo mucha suerte porque el Real Madrid cayó frente al Bayern pero Hazard, el día que se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la luna, quiso coronarse como aquellos astronautas del Apolo 11.