La promesa de Guardiola a Aitana Bonmatí cuando sea presidente del Barça

Aitana y Guardiola son dos iconos del Barça. Pues bien, ambos coincidieron en el documental de la jugadora donde protagonizaron diferentes momentazos. "Yo estaré en el club, y como tú entrenarás hasta los 80 años...", le reto Aitana Bonmatí a Pep Guardiola.

"Te agradezco mucho la oferta", contestó Pep. "Todavía no te la he hecho", apuntó Aitana. La respuesta de Pep Guardiola a Aitana no deja lugar a dudas: "Vendría gratis, no sufras. No sería una cuestión económica. Pero aquí habrá un problema que debo advertirte: yo seré el presidente y seré yo quien te fichará como directora deportiva". "Quizá cuando dejes de entrenar a los 80 años...", le contestó la de Sant Pere. "No, no... Yo he dicho que podría entrenar hasta los 80 años... Veremos quién la hace la oferta a quién", contestó entre risas Pep.

"Vale. Lo veremos", alegó Aitana Bonmatí. Posteriormente, Guardiola lanzó una predicción cuanto menos ilusionante para los fans culés. "Tú acabarás siendo entrenadora. Porque estarás arriba, y verás cosas que querrás hacer, y no podrás. Lo más cercano a ser jugador es ser entrenador", aseguró.

"Me mueve poder crear yo la estructura, decidir quién sí, quién no, ser líder del proceso. Quién sabe si acabo de entrenadora, no me cierro las puertas", zanjó.

No hay duda alguna de que tanto Aitana como Guardiola jugarán un papel importante en el futuro del club. La charla entre ambos refleja el buen rollo que existe y la gran afinidad que tienen.

La posible vuelta de Guardiola al Barça parece totalmente inviable debido a la mala situación económica que afronta el club culé. El posible adiós de Xavi dejaba a Luis Enrique como el técnico favorito para regresar al Camp Nou. Sin embargo, el asturiano tiene contrato en vigor con el PSG y eso impide por completo su retorno. Además, el gran momento que vive el cuadro parisino también puede suponer una ampliación de contrato. Guardiola vive una tesitura muy similar a la de Luis Enrique. Ambos están cómodos en los dos clubes con más dinero en Europa.