La prensa inglesa estalla contra el discurso de Pep Guardiola

Pep Guardiola no pasa por sus mejores días. El entrenador español cayó eliminado de los cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid. Eso sí, después ganó al Chelsea 1-0 en Wembley en las semifinales de la FA CUP. "Es inaceptable jugar hoy, no entiendo por qué no nos han dado un día más y cómo hemos sobrevivido. La gente no puede entender el golpe en la cara que ha sido para nosotros la eliminación de la Champions League. Por las televisiones... no me pregunten más. Hemos jugado en unas condiciones realmente difíciles", dijo el entrenador.

Ian Ladyman, analista del 'Daily Mail', se mostró muy crítico de las acusaciones de Guardiola de que la BBC puso en riesgo la salud de sus jugadores. "El Manchestr City debe jugar unos 59 partidos esta temporada, el Liverpool jugó 62 partidos en la campaña 1976-77, cuando casi gana el triplete y sólo había un cambio por patido... Los tiempos cambian, no siempre es apropiado hacer la comparación, pero creo que en este caso es relevante. Pero lo que es igualmente relevante es que al City solo se le pide que juegue de miércoles a sábado. Es como una semana normal", explicó Ian Ladyman en el podcast 'It's All Kicking Off'.

"No es culpa de la BBC que el partido del City contra el Real Madrid llegara a la prórroga. No podían prever eso. El Chelsea tiene un partido de la Premier League el próximo martes, el City no juega su partido de la Premier League en Brighton hasta el jueves. Si trasladamos el partido del City al domingo, el Chelsea solo tendrá dos días de descanso antes de jugar su próximo partido de liga. Ese es el horario. Eso es lo que es, no puedes cambiarlo", matizó.

"Hablar sobre el bienestar de los jugadores es falso porque si los clubes se preocuparan por la salud de los jugadores se estarían preguntando "¿por qué aceptamos una Liga de Campeones ampliada la próxima temporada en la que habrá más partidos? ¿Por qué acordamos ir a Arabia Saudita en Navidad para jugar el Mundial de Clubes? ¿Por qué vamos a jugar el Mundial de Clubes ampliado en el verano de 2025? ¿Por qué estamos de acuerdo con todas estas cosas? Eso es antes de hablar de giras de pretemporada a Australia, China, Estados Unidos y todos los lugares a los que van los grandes clubes de la Premier League", afirmó Ian sobre Guardiola.

El exfutbolista Chris Sutton, colaborador de Ian Ladyman en 'It's All Kicking Off', también criticó a Guardiola por su postura: "En cuanto a Pep y el cansancio, como futbolita profesional que ha jugado, aquí es donde quieres estar a estas alturas de la temporada, involucrado en todas las competiciones".