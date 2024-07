Lo que no le gusta a Nadal del torneo de dobles de los Juegos Olímpicos

El dobles olímpico que forman Carlos Alcaraz y Rafa Nadal está siendo uno de los grandes atractivos de estos Juegos Olímpicos de París, especialmente para la delegación española, pero aficionados de otros países también acuden a las pistas a animarlos. Puede ser la medalla más deseada. “La gente tiene expectativas, desea que haya oros, que lo ganemos en dobles, es algo normal, no podemos pensar mucho en que tenemos la obligación. Con nombres no se gana, en dobles todo puede pasar”, reflexionaba Alcaraz. En la próxima ronda se las verán con los estadounidenses Kracijek y Ram, expertos doblistas.

Una victoria les mete en semifinales, es decir, en la lucha por las medallas. "Todos los partidos son difíciles en dobles. Ellos están acostumbrados a jugar el doble, aunque a nosotros nos ayuda jugar en pistas grandes. Aunque las cosas pasen rápido, ver la pista más grande al final nos ayuda a tener un poco más de tiempo. Cada día es una batalla en ese sentido, porque los dobles se ganan por muy poquito, es muy importante mantener el nivel de energía, de adrenalina y de positivismo alto, y de concentración, porque al mínimo despiste no hay mucha vuelta atrás, y más jugando con un formato como este”, explicó Nadal.

El supertiebreak

Se refería el manacorense a que no hay tercer set, hay un supertiebreak (ahí decidieron su duelo contra los neerlandeses Griekspoor y Koolhof, con un acelerón al comienzo) en el que hay poca opción de fallo. “A nivel personal me parece innecesario jugar unas Olimpiadas con supertiebreak, al final se juega en el circuito y es entendible para facilitar que puedan estar jugadores del individual, pero las Olimpiadas son una vez cada cuatro años, para los 'singlista' es el torneo más importante de nuestras carreras, con lo cual no entiendo que se quiera premiar un poco más la lotería de un supertiebreak y no disputar un tercer set, que es como se juega al tenis. Así se jugó en Río, en Tokio no me acuerdo porque no estuve [ya hubo supertiebreak], pero me parecería más lógico, y es algo que creo que en general los jugadores estamos de acuerdo”, añadió el zurdo.

Doblete de Alcaraz

Rafa asegura que se encuentra bien físicamente pese al pequeño problema que tiene en el muslo derecho. Carlos también anda con apuros, pero no tiene “miedo” de tener que jugar el miércoles dos partidos, el individual contra Safiullin y después el dobles. Para Nadal, no es un problema, al revés. “Hay dos opciones de medalla, para mí [Carlos] es el máximo favorito en el individual, que esté en el cuadro principal es una gran noticia para la delegación española y para nosotros como compañeros. A nivel de cansancio, tiene 21 años, tú, y yo en Río venía de tres meses con la muñeca rota, que jugué todos los partidos posibles porque aunque no hice medalla jugué por el tercer y cuarto puesto (cayó ante Nishikori), y la final en dobles (oro con Marc López). Terminé destruido, ya tenía 30 años y venía de tiempo sin competir, pero la adrenalina de esta semana te la aguantas. Imagínate si la aguantas con 30, con 21 como no lo vas a hacer, si no tiene problemas físicos. No veo problemas en eso”.