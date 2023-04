A qué hora es el Girona - Real Madrid de hoy martes

Los jugadores, los delanteros, principalmente, saben que si bien el fútbol es mucho de sensaciones, hay algo innegable: las cifras. El número de goles justifica la temporada de un delantero y casi da igual cuándo o cómo los haya metido. De ahí la naturaleza egoísta de los futbolistas de ataque. Asensio es consciente de que la afición del Madrid no le mira como mira a otros jugadores. Así, en el Santiago Bernabéu, se ha cantado: «Ceballos, quédate» o «Nacho, quédate», pero no «Asensio, quédate» y eso que el futbolista está en la misma condición que ellos dos y finaliza contrato como ellos. Es verdad que la afición ha cambiado los pitos y dudas por grandes aplausos: «He pasado momentos difíciles y los que me han dado fuerzas han sido los madridistas con su apoyo en la calle, en el día a día y por las redes sociales. Ellos saben lo que siento por este club, que me lo reconozcan de esta manera me reconforta y me ayuda a seguir trabajando como lo estoy haciendo», decía Asensio tras el último partido. Pero el «quédate», no, no lo han entonado.

Así que, a falta de la comunión total con la grada y con el contrato sin firmar, Asensio exhibe los goles. Marcó 12 tantos el curso pasado, su mejor cifra en el Real Madrid y ya lleva 11 en este curso. Es bastante probable que supere su récord, porque está jugando más y porque está muy metido en la dinámica del equipo. Hoy, en Gerona, sin Benzema, va a formar ataque con Vinicius y probablemente con Rodrygo, pese a que éste no se entrenó ayer y Míchel, entrenador del conjunto catalán, les teme: «El Real Madrid siempre juega para ganar y la verdad es que los últimos partidos que he visto están a un nivel muy alto. Su mejor versión es muy buena y tiene jugadores que ahora mismo están bien como Asensio, Rodrygo, Vinicius...», explicaba ayer.

Sus goles, además de incrementar sus estadísticas, son decisivos. El segundo contra el Celta, el que abrió el partido el pasado fin de semana. Asensio está viviendo otra época buena en el Madrid tras su explosión cuando era joven, su posterior caída y un tiempo en el que ni mucho ni poco. Como si necesitase encontrarse, saber cuál era su rol en el equipo y aceptarlo. Es el quinto goleador, el 16 en minutos, el octavo, junto con Kroos, en partidos jugados. ¿Le vale? «El entrenador me está dando confianza y estoy aprovechando los minutos. Ojalá pueda seguir así porque disfruto en el campo. Estoy contento de que salgan bien las cosas», decía el fin de semana.

Su renovación dependía de varios factores: el primero, que aceptase que en el Real Madrid no va a ser, al menos por lo ofrecido hasta ahora, un jugador de primera línea, pero sí va a tener sus momentos; y el segundo, que se llegase a un acuerdo económico entre sus pretensiones y lo que el club considera que tiene que cobrar, que no es más de lo que gana ahora. Puede que el final de temporada, el papel de Asensio y sus minutos y goles hayan acercado posturas.

Ancelotti repite y repite que le gusta mucho Asensio: «Me gusta mucho y por las características que tiene gusta a muchos entrenadores y clubes. Ojalá se pueda quedar aquí», dijo ayer el entrenador italiano cuando le preguntaron.

Le está buscando la mejor posición para sus virtudes. Demasiado pegado a la banda se pierde y como interior, queda muy lejos de la portería, así que se mueve por el campo en esa zona intermedia: « A mí me gusta recibir entre líneas y es donde hago más daño. Entre Fede, yo y el lateral, cambiamos mucho la posición para que los defensas no tengan esa referencia», explicaba sobre su nueva zona de influencia en el campo. Ha cambiado un poco su forma de jugar, pero más cómo lo hace: ahora con más confianza que antes, más feliz.

A qué hora es el Girona-Real Madrid

El Girona-Real Madrid de la jornada 31 de LaLiga se juega hoy martes a las 19:39 horas. Se puede seguir en directo en larazon.es y en Movistar.