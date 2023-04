La queja de Vinicius por el arbitraje en sus redes: sin palabras

Vinicius fue el único futbolista del Real Madrid que pareció centrado en el partido contra el Girona, aunque estuvo cerca de salirse muchas veces. El Girona reclamó una segunda tarjeta para el brasileño que hubiera significado su expulsión. Pero él se quejaba de la amarilla que vio.

«Vinícius estaba tirado en el suelo y el jugador del Girona pateó el balón contra él. Vini se quejó, vio una tarjeta y el rival, nada», decía un tuit que citaba el extremo del Real Madrid y al que sólo añadía la palabra LaLiga y unas risas. Una queja sobre el arbitraje del jugador brasileño, que ya ha visto nueve tarjetas esta temporada.

Vinicius fue una pesadilla para Arnau, el lateral derecho del Girona. «En la jugada de la amarilla a Arnau le he dicho que es muy bueno, que por eso teníamos que hacerle faltas», explicaba después Míchel, el entrenador del club catalán. «Es el jugador más inteligente de la plantilla con 19 años». añadía sobre Arnau. «Sabe cuándo tiene que meter el pie, sabe cuándo tiene que temporizar... Evidentemente, ha sufrido contra Vinicius. No hay un solo jugador que no sufra con Vinicius. En el uno contra uno y en la continuidad de los esfuerzos ofensivos, yo creo que es el mejor jugador del mundo», añadía el técnico vallecano.