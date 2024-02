La razón del Barcelona para creer en la Liga

Robert Lewandowski ha marcado cinco goles en los últimos cuatro partidos. Un dato que en otras temporadas hubiera sido algo rutinario en la vida del polaco, este curso sí es para destacar, porque el delantero andaba algo deprimido en el área. No es que estuviera seco, pero estaba por debajo de los números que él acostumbra. Se le veía desconectado del juego en muchos momentos y las cámaras le pillaron varias veces haciendo gestos de reproche después de un mal pase de un compañero. De hecho, fue muy comentada su reacción recriminando a Lamine Yamal, sin importarle que el chico acaba de llegar a la élite.

No estaba cómodo Lewandowski, que ahora empieza a mostrar brotes verdes. «Es consecuencia de la mejoría del equipo en facetas como el posicionamiento en defensa y en ataque, que le ha permitido tener más ocasiones y más efectividad», analizaba Xavi Hernández sobre la racha de su número nueve, que le ha marcado un gol al Granada, otro al Alavés, dos al Celta y uno al Nápoles en los últimos cuatro compromisos. Lo malo para este Barcelona es que esos cinco tantos solo le han servido para ganar la mitad de esos partidos. Los otros dos han sido dos empates, uno de ellos ante el Granada, penúltimo de la tabla, y en casa, donde no hace mucho también cayeron los azulgrana de manera estrepitosa con el Villarreal (3-5). Por eso Xavi avisaba este viernes de que ante el Getafe no podían volver a fallar en Montjuic si querían seguir creyendo en la Liga. «Hablamos demasiado y es momento de actuar. El equipo ha tenido una reacción buena y es momento de no fallar en ningún partido si queremos optar a ganar la Champions y LaLiga. Mañana es otra final, con tres puntos importantísimos para seguir en la carrera». Enfrente estará el siempre combativo Getafe de Bordalás.