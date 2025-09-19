Las reacciones de la prensa inglesa al show de Rashford

Marcus Rashford volvió a Inglaterra y lo hizo por la puerta grande. El delantero del FC Barcelona firmó un doblete decisivo que permitió a los azulgranas imponerse por 2-1 en St. James’ Park frente al Newcastle, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Su actuación ha generado elogios unánimes en la prensa inglesa, que calificó su rendimiento como “espectacular” y “decisivo” para el triunfo del Barça.

ElGuardian destacó la actuación de Rashford como “crucial”, subrayando cómo sus goles en la segunda mitad cambiaron el rumbo del encuentro en un estadio históricamente complicado para los visitantes. Según el medio, el delantero demostró no solo capacidad goleadora, sino también inteligencia táctica y liderazgo sobre el campo.

Por su parte, The Independent elogió la “doble actuación” del inglés, haciendo hincapié en su capacidad para marcar en momentos clave y adaptarse rápidamente al estilo de juego que Hans-Dieter Flick está implementando en Barcelona. El medio destacó que Rashford dejó una impresión duradera tanto en los aficionados como en la crítica, recordando su talento y determinación.

The Telegraph calificó los goles como “realmente geniales” y afirmó que esta actuación refuerza la confianza del jugador, demostrando que está en su mejor momento tras la transición a su nuevo equipo. Mientras tanto, The Standard describió su actuación como una “declaración de intenciones”, subrayando cómo Rashford se ha convertido en una pieza clave para el Barça en competiciones europeas.

El doblete de Rashford no solo asegura tres puntos importantes para el Barcelona, sino que también envía un mensaje claro al resto de la Champions League: el delantero inglés está listo para liderar al equipo en los partidos más exigentes. Su capacidad para marcar en situaciones críticas y generar oportunidades es ya un factor diferencial, y su regreso a Inglaterra ha demostrado que mantiene la chispa y el instinto goleador que lo caracterizan desde sus inicios.

Con actuaciones como esta, Rashford reafirma su estatus como uno de los delanteros más determinantes de Europa y un jugador que puede cambiar el rumbo de cualquier partido con un momento de brillantez individual.