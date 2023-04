Real Madrid-Almería (4-2): Fiesta en el ataque, relax atrás

Relajado, al Real Madrid, con la calidad que tiene, le salen partidos como contra el Almería, en el que los delanteros disfrutaron y convirtieron cada gol en un show, mientras que los defensas se tomaron el partido con calma, un poco al estilo del día de Girona, aunque no hubo un Castellanos para tener su día de gloria. A diferencia de ese día, el ataque blanco fue un fiesta, con Rodrygo especialmente entregado al espectáculo: marcó el cuarto tanto del partido por la escuadra, pero antes, en la primera parte, dejó un regate de esos que serán recordados en los resúmenes y en las redes sociales durante años. Pasó el balón por la espalda del rival y se lo dejó para que Benzema marcase el segundo de los tres tantos con los que sumó para pelear por el Pichichi de este año y superar a Hugo Sánchez en la lista de máximos goleadores históricos de LaLiga.

Con el campeonato ya fuera del foco del Real Madrid, el equipo de Ancelotti va de partidos donde sufre o partidos en los que disfruta, sin término medio. Da la impresión de que la suerte de sus encuentros depende de cómo vaya el choque y si pide al Madrid un esfuerzo añadido. Es decir, si se complica, puede que el actual campeón no de pelea. No quiere desgastarse en etapas que ahora son menores y tampoco quiere mayores daños. No tiene a Modric y Rodrygo y Vinicius salieron del campo con dolores. Y el brasileño con amarilla. Le hicieron una falta (un largo agarrón) de tarjeta. Protestó y se la llevó él.

No son días para perder futbolistas clave. Así que el rival exige o el partido, por lo que sea, sale cruz, al Madrid le cuesta empeñarse en ello. Pero si el choque sale cara y el rival sale con cara de miedo, entonces el Madrid se gusta y disfruta, como esos partidos amistosos en los que no hay tensión y los futbolistas pueden dedicarse a lucir sus virtudes sin miedo a lo que pueda suceder si sale mal.

Hubo más taconazos que nunca en el ataque blanco, donde Benzema, Rodrygo y Vinicius son el nuevo tridente, el que tiene que llevar a los blancos los títulos. Los brasileños juegan y Benzema va marcando. Antes de que al Almería se le pasase el miedo de estar en el Bernabéu, Vinicius había regateado a Mendes y había puesto el primer balón de gol a Karim, que no lo desaprovechó. El francés aprovecha días así para maquillar sus estadísticas en una temporada más irregular de lo que las cifras van a acabar mostrando.

El francés era el menos protagonista del último tridente mítico, el que formó con Cristiano y Bale y ahora es el jefe frente a los dos jóvenes brasileños que no paran quietos y que te hacen un lío como te despistes un poco.

El Almería, que se está jugando el descenso, no dio noticias hasta que se acercó el descanso y ya llevaba tres tantos en contra. Los tres de Benzema: el segundo, tras el jugadón de Rodrygo; el tercero, de un penalti a Lucas Vázquez, típico de un rival que no se está enterando de nada y llega tarde y sin ganas a casi todo. Rubi dio por perdido el encuentro antes de empezar y ese mensaje lo entendieron sus jugadores.

Militao y Rüdiger, poco concentrados

Sin embargo, el conjunto andaluz se fue al descanso sin esperanza, pero con un gol porque la pareja Rüdiger-Militao, tiene que mejorar su concentración para los días claves. Hay pocas dudas de que lo va a hacer, pero estaría bien no acostumbrarse a tomarse estos encuentros con esa pachorra. No ayudó tampoco Kroos, que estaba haciendo un buen encuentro, sin problemas en el centro del campo, pero permitió el segundo del rival, cuando Rodrygo ya habia hecho el cuarto.

LaLiga le sirve al Madrid para medir su estado de ánimo. Una derrota provoca que nazcan dudas, victorias como la lograda contra el Almería despiertan lo contrario: que el equipo sienta que puede hacer cosas brillantes porque tiene un ataque genial. Con Ceballos y Tchouameni en el centro del campo, ni siquiera se lamentó la baja de Modric.