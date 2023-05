Real Madrid-Osasuna: Carvajal, contra la broma del humorista Juan Dávila

En el calor de Sevilla, el Real Madrid busca repetir el éxito que logró en Valencia en 2014, con Carlo Ancelotti en el banquillo, Gareth Bale corriendo por la banda y Dani Carvajal, en el otro lado, como lateral derecho, ganando su primer título como jugador de la primera plantilla del Real Madrid. «Hace nueve años gané mi primer título con una Copa del Rey. Tenía muchas ganas de volver a este escenario a ganar otra Copa. Contra Osasuna, tranquilidad e intentar seguir haciendo las cosas que nos han traído hasta aquí», decía ayer el lateral derecho, titular indiscutible de Ancelotti y que ha derrotado a todos los futbolistas que han fichado para aumentar la competencia en ese lado.

El humorista Juan Dávila se ha hecho célebre en las redes y vende todas las entradas de su show humorístico con el que está viajando por España y en el que gran parte del protagonismo se lo lleva el público, con el que Dávila bromea con crueldad. A ese espectáculo fue Dani Carvajal, al que sacó al escenario y quien regaló al humorista una camiseta suya del Real Madrid. Dávila hizo como que no conocía a la estrella blanca y le preguntó en qué posición jugaba. «De lateral derecho», contestó Dani Carvajal. «Ah, donde ponen a los que no saben para que no molesten», le respondió rápido el humorista.

Pero el canterano blanco ha conseguido convertirse en un lateral derecho muy influyente desde que conquistó la Copa del Rey en Valencia y, meses después, la Décima. A partir de ahí llegaron cuatro Champions más con la presencia del lateral derecho en todos los equipos titulares, sin ninguna duda, como va a ocurrir en la final de hoy contra Osasuna. Suele ocurrir, además, que el futbolista que puso la primera piedra de Valdebebas llega especialmente fino a estas fechas, pese a que su temporada haya sido irregular o con dudas hasta ese momento. La vena hinchada en su cuello en la celebración del gol al Manchester City que forzaba la prórroga y que partió de un centro suyo es un símbolo de eso: «Todo jugador tiene mejores y peores momentos. A nivel de confianza y de juego me encuentro bastante bien, enchufado», contaba ayer. «En estos meses he encontrado más la regularidad y mi nivel. Las críticas hay que mirarlas de manera optimista. No todo es un camino de rosas en el fútbol. El verde nunca engaña y el trabajo al final tiene su recompensa», continuaba. Durante esta temporada, Ancelotti a veces ha apostado por Lucas Vázquez en esa lado, pero a la hora de la verdad no hay dudas con el lateral titular. Odriozola, mientras, forma parte del club de Hazard, Mariano y los canteranos, jugadores sin minutos y sin peso esta temporada.

Carvajal no ha dado opción. Su carácter competitivo se multiplica en los días importantes y es el que le hace dar la cara, por ejemplo, para protestar a los árbitros. «Soy uno de los que más cerca estoy del árbitro. Quizás debería hacerlo menos e intentar corregirlo en el feedback que hago después de los partidos. El otro día me costó la primera amarilla y, posiblemente, el partido», aseguró acerca de su expulsión ante la Real. Acabó el choque y puso un emoji quejándose. Enseguida lo borró: «Fue una reacción de incredulidad. Me arrepiento por dejar al equipo con uno menos», decía ayer.