Ancelotti no se guarda nada y desvela su pla en defensa para el Real Madrid-Osasuna

El Real Madrid juega mañana sábado contra el Osasuna la final de la Copa del Rey. En 2014 ganó la última. "Fue mi primer título", ha dicho Carvajal. "Tenía muchas ganas de volver a este escenario y queremos volver a ganar la Copa". Carvajal ha ido de menos a más este año. "Tenemos peores y mejores momentos, me encuentro bastante enchufado. Estos meses he encontrado mi regularidad, mi nivel óptimo y está dando sus frutos. No todo es un camino de rosas, cuando hablo con mi entorno, siempre decimos que el verde nunca engaña y el trabajo tiene su recompensa", ha dicho y ha añadido: "Tenemos jugadores acostumbrados a estos partidos. La Copa se nos estaba atragantando, estamos en un buen momento y sí hemos el objetivo de llegar a la final".

En el último partido del Real Madrid, Carvajal vio la roja: "Soy uno de los que más encima estoy del árbitro, quizá debería hacerlo menos, lo intento corregir, pero todos somos personas y nos equivocamos. La primera amarilla por protestar al colegiado nos costó el partido. Tú siempre intentas hablar con ellos, porque puede ser favorable para nosotros. Pero es verdad que los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible, no creo que haya predemitación, pero deberían favorecer el fútbol y no al que intenta perder tiempo o destruir, cometiendo faltas, infracciones y provocando al rival". Después del partido, puso un emoticono que "borró rápido". "No fue una acción de amarilla y dejé al equipo con uno menos".

Carvajal ha hablado también de Vinicius: "Fue carne de meme y tan joven sobreponerse a eso, es algo que lo he visto muy poco, ha trabajado mucho en lo físico y lo mental y lo que es actualmente se lo ha ganado con creces".

"Vamos a ser sinceros, estas dos semanas se decide nuestra temporada y el primer asalto es mañana. La posibilidad de que podamos conseguir dos títulos posibles

Ancelotti ha asegurado que siempre antes de una final piensa que "puede ser la última". "Pido a los jugadores que disfruten este momento de partidos especiales, ganando partidos muy complicados, ganado en el Camp Nou", ha dicho el entrenador italiano.

Ancelotti duda aún de Modric: "Ayer se entrenó bien y hoy lo veremos. Si está cómodo,va a jugar, es obvio, las sensaciones de ayer fueron buenas". El entrenador no ha querido ser dramático acerca de lo que se juega. "Me juego la final de la Copa del Rey y es mejor preparar la semifinal del Manchester con una Copa. Mi futuro está muy claro. Yo tengo cariño del club y eso es suficiente. No pienso en nada más". Además, el entrenador ha hablado de que hay "demasiadas rojas", porque muchas son equivocadas y de los problemas de defensa. "El partido cierra un ciclo muy bonita si se gana"

"Cuando hago análisis de los partidos, los comparto con los jugadores y en el análisis de los últimos partidos estamos de acuerdo con la plantilla, includos los defensas y en este encuentro va a cambiar esto porque son partidos especiales. No hace falta empujar a los jugadores para estar concentrados, la motivación llega sin problemas", ha continuado Ancelotti. Uno de los nombres atrás es Alaba, "si juega no va a arriesgar, aunque en el fútbol tú nunca puedes estar seguro. No va a haber problema"