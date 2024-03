El regreso de Zidane al Bernabéu más de 1.000 días después

Zinedine Zidane, exjugador y exentrenador del Real Madrid, fue el jugador más aclamado y la gran atracción del partido benéfico "Corazón Classic Match" entre las leyendas del conjunto blanco y un combinado "Vintage" del Oporto tras volver a pisar el césped del Estadio Santiago Bernabéudespués de más de 1.000 días. El último día de la leyenda blanca en el Bernabéu fue el 1 de marzo de 2020, como entrenador, en un partido frente al Barcelona que acabó con victoria de los locales por dos goles a cero gracias a los tantos de Vinicius y Mariano. Tras ese partido, estalló la pandemia , y, tras volver la competición, el Madrid disputó sus encuentros en el Estadio Alfredo Di Stéfano, donde juega el filial, al igual que la siguiente temporada, que fue la última de Zidane.

El francés, que demostró que no ha perdido su toque y su magia que siempre le caracterizaba al hacer una clase magistral de controles y pases, recibió la gran ovación de la mañana con el público en pie al saltar al terreno de juego y al marcharse sustituido en el minuto 39. Como jugador, Zidane conquistó una Copa de Europa, una Intercontinental, una Supercopa de Europa, una Liga y dos Supercopas de España, y como entrenador tres Copas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas y dos Supercopas de España.

"Desde hace veinte años, desde el primer día que pisé la ciudad de Madrid y me vestí con la camiseta blanca, me habéis dado vuestro cariño. Siempre he sentido que había algo muy especial entre nosotros. He tenido el gran honor de ser jugador y entrenador del club más importante de la historia, pero ante todo soy un madridista más", fueron algunas de sus palabras que publicó en su cuenta de Instagram el 1 de junio de 2021 para anunciar su marcha del club.

Zizou se rencontró con viejos amigos y compañeros como Luis Figo, Roberto Carlos o Raúl González, entre otros, que también fueron muy ovacionados por una grada entregada a las leyendas blancas que se volvieron a reunir con el objetivo de ayudar a la lucha contra el ELA, en la que el francés es padrino de la Asociación Europea de Leucodistrofia desde el año 2000.