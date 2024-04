La ridícula predicción de Joao Félix para las semifinales de Champions

Joao Félix estuvo el pasado lunes en el programa Tot Costa, donde analizó su situación personal y la actualidad del equipo azulgrana. Esto sucedió antes del encuentro ante el PSG y le preguntaron por sus pronósticos de cara a las semifinales. "Creo que pasarán City, Arsenal, Atlético y nosotros", dijo. Justamente, ahora que se han jugado los partidos, esa predicción fue totalmente errónea, puesto que ninguno de ellos consiguieron avanzar.

Muchos aficionados se dieron cuenta de este detalle y lo comentaron en las redes sociales.

El luso también habló sobre todas las críticas que recibió. "Lo que se habla. Cualquier cosa que hagamos, ya sea para bien o mal, se habla de ella durante días. Eso no pasaba en el Atlético porque allí se hablaba del Madrid, pero aquí es Barcelona, Barcelona, Barcelona... A mi no me afecta, estoy tranquilo porque ya he escuchado de todo. He recibido muchas críticas, también elogios, pero me ha pasado de todo y lo encaro ahora bien. Al principio no", aseguró.

Los encuentros de ida de las semifinales de Champions se jugarán los días 30 de abril y 1 de mayo, mientras que los duelos de vuelta serán la semana siguiente, los días 7 y 8 de mayo.