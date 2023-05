Rusia detiene a Hasbullah, popular 'influencer' y fichaje estrella de la UFC

La estrella de las redes sociales, Hasbulla Magomedov, se apoderó de Internet con su lujoso estilo de vida lleno de aviones privados y coches de gran cilindrada tras la noticia de su contrato con UFC. Hasbulla Magomedov se ha convertido en el gran fenómeno mediático de los últimos años. Es el rey de Internet a sus 20 años ydíó un salto histórico al fichar por la UFC y atreverse a pelear dentro del octógono. “Los rumores son ciertos. ¡He firmado oficialmente un acuerdo para pelear en el UFC!, afirmó en su redes sociales.

Sufre acondroplasia, una alteración ósea que se caracteriza porque los huesos largos están acortados simétricamente. Esa es la razón que luzca como un niño a pesar de ser un adulto. Solo mide un metro de altura y pesa 16 kilos, pero eso no parece frenarle en nadas de los que hace. Ni siquiera en la diversión aunque eso pueda salirle caro.

Ahora ha vuelto a dar la vuelta al mundo tras ser detenido en Rusia por desorden público. Según 'Red Corner MMA', el popular 'influencer' fue arrestado este 8 de mayo en Dagestán, su ciudad natal, por alterar el orden público durante una celebración con sus amigos.

Tanto Hasbullah como sus amigos causaron molestias a otros conductores y se saltaron las leyes de tráfico, lo que llevo a la policía a detenerles, haciéndose viral el vídeo en el que se ve a Hasbullah en un coche cometiendo las infracciones.

Según recoge Red Corner MMA, el grupo de amigos violó las leyes de tráfico e interfirió con otros conductores mientras celebraban la boda de uno de ellos. Por estos actos todos fueron detenidos por las autoridades. Según ha informado 'Red Corner MMA, Hasbi y sus amigos estaban en Rusia festejando la boda de uno de sus amigos, durante la celebración no respetaron las leyes de tránsito y causaron molestias a otros conductores. Tras alterar el orden público en la carretera, la policía de Dagestán procedió a detenerles y acusarlos de infracciones administrativas.

El Ministerio del Interior de Daguestán quien emitió un comunicado oficial alusivo a que la quema de caucho y el bloqueo de carreteras es algo común en el país cuando se celebra una boda. "La diversión nupcial desenfrenada en Daguestán es conocida por muchos y mucho más allá de las fronteras de la república. En ausencia de otras formas de entretenimiento, una opción tan primitiva sigue siendo extremadamente popular: bloquear caminos para otros usuarios de la vía, quemar caucho, chocar autos entre sí y muchas otras características que, de hecho, no tienen nada que ver con la celebración. Todos los participantes de 'emociones de boda', como ellos mismos lo llaman, fueron llevados a la policía y, en relación con ellos, los empleados de la Inspección Estatal de Tráfico del Ministerio del Interior de Daguestán redactaron protocolos administrativos para todas las violaciones", se puede leer en el comunicado.

En cuanto la noticia y sus imágenes de arresto se hicieron virales, las redes se llenaron de comentarios sobre el altercado e incluso se inició la campaña "free Hasbulla" para pedir su libertad. La celebridad de 20 años no ha tardado en romper el silencio, en cuanto ha sido liberado. A través de un 'stories' en Instagram Hasbi ha pedido disculpas: "Decidimos exagerar un poco. No volverá a suceder, gente. Nos disculpamos. Jugamos un poco y tuve que responder. Yo no estaba conduciendo”.

Por su contrato con la UFC gana unos 150.000 euros peros sus ganacias en redes sociales son muy superiores a esa cifra. Y para sorpresa de todos afirma que su objetivo es terminar sus estudios, aprender el Corán y convertirse en un teólogo islámico.