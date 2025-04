Salvador Astolfi, líder de la Liga Oro y dedicatoria muy especial

La Liga Nacional de Saltos comenzó su edición 2025, la tercera consecutiva, en las instalaciones de Moura Tours (Valencia).Y un nombre propio se ha alzado en esta primera sede: Salvador Astolfi. Este joven jinete fue el protagonista el pasado domingo tras proclamarse ganador del Gran Premio a 1,50 metros en Moura Tours, la prueba de mayor nivel en este CSN5* y puntuable para la Liga Oro de la Real Federación Hípica Española, siendo esta su primera sede de las ocho que hay repartidas alrededor de todo el territorio español durante toda la temporada.

Salvador se convierte en el primer líder del ranking de la Liga, añadiendo que es su primer triunfo en un Gran Premio de máxima categoría nacional. Un logro que no es habitual ver en jinetes amateurs, como él mismo reconoce con emoción: “Creo que lo he vivido de manera eufórica, dado que ha sido un triunfo genial. Para alguien amateur como yo, lograr algo así… es simplemente una maravilla. Un amateur ganando un Gran Premio de un cinco estrellas… no es muy común. Al principio, ni me lo creía”.

El recorrido diseñado por Eduardo Álvarez Estrada puso a prueba la habilidad y sangre fría de los inscritos, con solo dos binomios logrando entrar al desempate. Astolfi, junto a “Cisko du Mourau Z”, fue el primero en firmar el cero, siendo seguido de la británica Remy Ellis con “Flinton CN”.

“El planteamiento fue hacer un recorrido rápido y sólido para meter presión. Yo salía primero y no tenía la ventaja de ver qué hacía mi rival. Así que decidimos arriesgar un poco más… y salió todo fenomenal. Al final, no consiguió batirme”, explicaba Salvador.

Con un tiempo de 45,41 segundos y un doble recorrido sin faltas, Astolfi paró el crono en un tiempo 16 centésimas mejor que la amazona británica.

Detrás de cada triunfo hay un caballo que es todo corazón. En el caso de Salvador, se trata de “Cisko”: “Es un caballazo. Creo que está en el mejor momento de su carrera, con muchísima fuerza, mucho corazón y muy limpio. Aunque por su físico no lo parezca, es un guerrero. Tengo muchísima suerte de tenerlo”.

La compenetración entre ambos quedó demostrada en el desempate. No es casualidad que Salvador quiera ahora premiarlo con el descanso que se merece, aunque no descarta soñar en grande: “Me gustaría darle un buen descanso a mi caballo, y si es posible, intentar conseguir una plaza en la Global Champions Tour de Madrid. Estoy en ello. Si tengo suerte, quizás me la den”.

Astolfi no solo lleva la pasión por los caballos en el alma, también en el apellido. Ser hijo de Salvador Astolfi y sobrino de Luis Astolfi, hace que sea parte de una de las sagas ecuestres más emblemáticas de nuestro país, algo de lo que el jinete andaluz presume con orgullo: “Nuestro tío Luis ha sido y es un auténtico fenómeno. No hay que compararse con él. Gracias a él, sabemos lo que sabemos. Siempre se ha volcado con todos sus sobrinos en enseñarnos a trabajar bien el plano, que como él dice, es la clave para hacer un buen recorrido”.

Hípica y estudios

Este respeto por el trabajo base es lo que Salvador también trata de mantener día a día, a pesar de compaginar su pasión por la hípica con sus estudios universitarios. “Creo que hoy en día se puede compaginar una carrera con montar a caballo. En mi caso, tengo la suerte de contar con un equipo detrás. Ángel Cerdido, mi entrenador, me ayuda mucho con los caballos cuando yo no puedo montar. Todo mi equipo me da muchas facilidades para que pueda seguir compitiendo”, explica.

Astolfi cree que la Liga Nacional de Saltos es una oportunidad de crecimiento para todos los que, como él, sueñan con medirse con los mejores y superarse cada día: “Creo que es un formato excepcional. Nos está ayudando a todos a mejorar, a adaptarnos progresivamente a alturas mayores. Se está viendo reflejado en muchos jinetes que están cogiendo más nivel gracias a la Liga”.

El camino que marca este deporte nunca se recorre solo, y Salvador lo sabe bien: “Este triunfo no es solamente mío. Se lo dedico a todo el mundo que participa: mi familia, que siempre me apoya. Especialmente a mi padre, que en su día me dio a ''Cisko'', su caballo y su ‘juguete’, como él dice, haciendo un esfuerzo muy grande. También a mi profesor, que ha confiado en mí desde el principio, a los mozos que cuidan a ''Cisko'', a nuestros amigos… y, cómo no, a mi tío Luis. Gracias a él, le debo este deporte. No tengo palabras para describir lo que ha sido para mí a nivel hípico”.