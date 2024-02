Sánchez a Ilia Topuria: "Tu amor a España se reflejará en tu DNI"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido hoy en Moncloa al luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria tras proclamarse campeón mundial de la UFC en la categoría de peso pluma. Una cita muy esperada especialmente tras las críticas lanzadas contra Pedro Sánchez nada más llegar a nuestro país. "Cuando estaba aterrizando el avión y pensaba que tenía que pasar por donde pasan todos los extranjeros y no los españoles, y no haber recibido ninguna felicitación del líder de nuestro país, sí me dolió, pero eso no cambia mi amor por España", afirmó el luchador. Y parece que Sánchez ha recogido el guante.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este martes al campeón de peso pluma de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria, que pronto se hará realidad su deseo de tener el DNI español. Sánchez ha recibido en el Palacio de la Moncloa a Topuria, luchador hispanogeorgiano que se alzó con ese título el pasado 18 de febrero en Las Vegas en su combate contra el australiano Alexander Volkanovski.

Topuria había expresado su deseo de tener el DNI español, que aún no posee pese a estar residiendo en España, y Sánchez ha respondido a esa aspiración prometiéndole que lo tendrá pronto.

Así lo ha expresado en las redes sociales, en las que junto a su anuncio ha adjuntado unas imágenes en las que se le ve con Topuria, que portaba el cinturón que le atestigua como campeón del peso pluma.

"Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños", ha escrito el jefe del Ejecutivo en X.