El día que Topuria avisó a los que osaran meterse con la bandera española: "Pagarán..."

Ilia Topuria es sin duda el mejor luchador español en la UFC, la mayor competición de artes marciales del planeta, la que más seguidores atrae, especialmente jóvenes. Y esta madrugada lo ha demostrado al hacer historia ganando a Alexander Volkanovski considerado por muchos el mejor peso pluma de la historia de la UFC. Un triunfo que convertiría a Topuria en el primer español en ganar un título en el octógono.

Lo prometió y ha cumplido. El hispanogeorgiano Ilia Topuria se ha proclamado campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar el título al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto. En el combate celebrado en el pabellón Honda Center de la ciudad de Anaheim (California, EE.UU.), el español se mantuvo estratégico y ordenado en el primer 'round' pero aprovechó un descuido de 'The Great' en el segundo para llevarlo contra las rejas y contactar varios directos que lo dejaron noqueado. Topuria se convierte así en el primer representante español en alzarse con un cinturón de la que es considerada la franquicia más importante de las artes marciales mixtas (MMA, en inglés) a nivel mundial.

"El Matador" ha dado a españa una gesta histórica pero no lo ha hecho solo. Lo arropaban muchos españoles con sus banderas. Algo, que sin duda, ha dado fuerzas a un luchador que siempre ha hecho gala de sus amor a España.

El pasado mes de junio, se impuso Josh Emmett. Una victoria que le puso en el radar del título de la UFC. Tras la pelea Topuria habló ante ESPN del vínculo tan especial que tiene con las dos banderas que suele mostrar en el octágono, la de Georgia y la de España: "Me siento súper español y georgiano. Es como tener dos hijos, no puedes elegir entre ellos. A los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia y si me cortas me sale sangre georgiana", dijo sobre sus raíces.

Topuria nació en Alemania, de padres georgianos y a los 7 años se fue a Georgía. A los 15 llegó a España y fue donde comenzó a practicar las artes marciales. Él está orgulloso de ser español y georgiano. En Alicante, en el Climent Club, empezó a practicar la lucha junto a su hermano Aleksandre Topuria: "El nivel de madurez lo adquirí en España, mi profesión la encontré ahí, mi pasión. Mi familia vive en España, mi hijo vive ahí, mi casa, mis amigos, todo está ahí", señaló sobre su otra nacionalidad.

Ilia mandó un 'aviso' a todos aquellos que le critican por lucir dos banderas indistintamente en cada uno de sus triunfos: "Tengo un amor inmenso hacia España y hacia Georgia. No puedo elegir y cualquiera que diga cualquier cosa delante de esas dos banderas delante de mí pagará por sus palabras y por sus hechos".

Un amor que también demostró el pasado 12 de octubre . El Matador publicó un emotivo mensaje para conmemorar la Fiesta Nacional: "El país que me acogió, donde he madurado como profesional y como persona, donde vivo junto a mi familia, donde tengo mi hogar", ha rememorado.

"Feliz Día de la Hispanidad a todos", le ha dicho a todos sus seguidores españoles junto a una imagen suya con la bandera de España. "Ha sido, es y será, un auténtico orgullo poder levantar la bandera de España en mis triunfos", concluyó el hispano-georgiano.