Sergio Ramos habla contra Rubiales y Marc Crosas aprovecha para atizar otra vez a Carvajal

Sergio Ramos, que ha vuelto al Sevilla dieciocho años después de su salida al Real Madrid en 2005, afirmó en su presentación que con su regreso "se cumple un sueño" porque vuelve "a casa", lo que para él supone "mucho emocional y sentimentalmente" al considerar que "era el momento", reiteró sus disculpas al sevilllismo por sus "errores" por algún gesto del pasado y deseó "poder ganar un título" con su "equipo del alma".

Acompañado por el presidente sevillista, José Castro, su director deportivo, Víctor Orta, y sus familiares, entre ellos su esposa, Pilar Rubio, y sus cuatro hijos, y antes de saltar al césped en un acto público, Ramos dijo en una multitudinaria rueda de prensa que "hoy es un día inolvidable, emocionante" y que quiere "enmarcar", ya que "es un tema muy sentimental" poder volver a su "casa", "cerrar un ciclo" y reforzar "ese vínculo que desde niño" ha tenido "con la afición y el club" que le vieron "nacer".

El presidente del Sevilla, José Castro, destacó el "agradecimiento" del club por el "enorme esfuerzo" hecho por el futbolista por volver dieciocho años después al equipo en el que se formó y con el que debutó en la élite.

"Sergio Ramos es uno de los nuestros. Empezó desde pequeñito en nuestra ciudad deportiva", dijo el dirigente sevillista en la abarrotada sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un acto que se demoró media hora y que abrió José Castro, quien insistió en que el jugador "ha hecho todo prácticamente" por volver y más en este mundo del fútbol "tan complicado en lo económico".

En la sala de prensa estuvieron los dos actuales capitanes de la plantilla, Jesús Navas e Iván Rakitic y el técnico que le hizo debutar en Primera División, Joaquín Caparrós.

El futbolista camero, con chaqueta y corbata, posó junto al presidente y el director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, con la camiseta del equipo y el número que lucirá, que será el cuatro, que ha sido el suyo habitual en su larga trayectoria deportiva.

