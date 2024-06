Sergio Rodríguez recibe el homenaje del Real Madrid

Una semana después de anunciar su retirada el Real Madrid homenajeó a lo grande a Sergio Rodríguez. El base tinerfeño de 38 años recibió el reconocimiento del club más importante de su carrera en Valdebebas.

El presidente Florentino Pérez habló de un jugador "modélico" y "de una gran profesionalidad" que ha "conquistado el corazón de millones de aficionados", en la despedida del Chacho que comunicó su adiós después de una "carrera legendaria". "Has conquistado el corazón de millones de aficionados a este deporte". "Todos hemos disfrutado de tu talento y magia, te llevas el cariño de todos los que amamos este deporte", afirmó Florentino. Tras la emisión de un vídeo homenaje editado por el club con algunas de sus mejores canastas y momentos icónicos como madridista, el presidente tomó la palabra para iniciar "un día de inmensas emociones". "Gracias por lo que has representado para el Real Madrid y el baloncesto. Ha sido un gran honor contar con un jugador como tú, mas allá de los títulos, nos quedaremos para siempre con tu forma de ser y tu cariño", expresó. "Es un día para que tu familia esté profundamente orgullosa de ti, tus padres y tu hermano saben muy bien el trabajo y el sacrificio para llegar hasta aquí. Y tu mujer Ana ha sido ese factor esencial en tu espectacular carrera", comentó.

"Nunca olvidaremos esa maestría en la dirección del juego y ese carácter ganador, propio de algunos elegidos", prosiguió elogiando el presidente a un jugador que alcanzó las ocho temporadas en el club blanco, convertido ya en una "leyenda" de la entidad, con 17 títulos con la camiseta madridista. Un palmarés logrado con "compromiso, máximo esfuerzo y talento". "Los madridistas nos sentimos muy orgullosos de ti, eres un ejemplo de nuestros valores", señaló Pérez, que destacó la undécima Copa de Europa conquistada en Kaunas como uno de los tantos "momentos inolvidables" del jugador en el Real Madrid. "Tu liderazgo en la cancha quedará para siempre en la memoria del madridismo", agregó.

"Dices adiós en otra temporada para la historia, en el año del triplete. Te damos las gracias de corazón por todo lo que nos has dado. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Te llevas el inmenso cariño y admiración de quienes hemos tenido la suerte de conocerte. El Real Madrid es y será siempre tu casa", concluyó su discurso Florentino Pérez.

Chus Mateo, su último entrenador, lo definió como "un jugador especial, claramente diferente. No creo que haya posibilidad de encontrar a alguien como él, ni antes ni después. Es capaz de hacer muchas cosas en la cancha que son imposibles de enseñar, que sólo poseen los genios. Ha sido un genio estos 20 años de carrera profesional, ha encontrado situaciones especiales que son imposibles de enseñar y solamente tienen los genios". "Me siento muy orgulloso de haber podido vivir los años que he vivido con él y de disfrutar de su compañía, de haber podido ayudarle en algún momento. Seguramente me llevo mucho más de lo que yo le he dejado a él. Estoy súper feliz y súper orgulloso de haber vivido esta etapa junto a él", añadió en el declaraciones a RMTV.

Mateo definió a Sergio Rodríguez como "un tipo muy particular, muy ganador" que "quiere salir y demostrar lo bueno que es en cada momento": "Me quedaría con el momento en el que nos devolvió a la vida en el quinto partido de la serie de semifinales de playoffs de la Euroliga del pasado curso contra el Partizán, estando 18 abajo. Entró por la ventana cuando todas puertas estaban cerradas y nos abrió desde dentro". "También me quedo con la Final a Cuatro del año pasado, con cómo fue capaz de jugar a un nivelazo siendo un jugador veterano. Necesitábamos de él y dio un nivel extraordinario. Porque había que dar el MVP a Tavares, que es un jugador extraordinario, pero seguramente había podido compartirlo con él. Estuvo a un nivel increíble, nos ayudó a ganar esa Euroliga. Estoy muy orgulloso de haber vivido esta etapa con él", completó.

El Chacho espera ser "recordado como alguien que se divertía y lo daba todo para ganar". "El Real Madrid es el club que más me ha marcado como deportista y como persona, el lugar donde me he sentido más identificado. Cuando fichas sabes que adquieres una enorme responsabilidad, sobre todo con millones de aficionados y con su historia", aseguró el tinerfeño. El base dio las gracias al presidente Florentino Pérez, a Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, responsables de la sección, y a Pablo Laso, también presente, y Chus Mateo, sus dos entrenadores y que le dejaron ser él "mismo". "Gracias a todos mis compañeros, en especial a tres leyendas con Felipe Reyes, Rudy Fernández y Sergio Llull, competir a vuestro lado me dio seguridad para afrontar la máxima exigencia para afrontar la máxima exigencia de este club. Ha sido maravilloso representar al Real Madrid", subrayó el canario.