Sigue en directo hoy la semifinal Alcaraz-Evans del Barcelona Open Banc Sabadell

Intenta juguetear Evans, que se vio 40-0 pero empezó a buscar los golpes mágicos: un resto directo, una dejada buena que Alcaraz falla a la segundo, y 40-40. "Come on", gritó el británico, que sigue con su machacón revés cortado intentando descolocar al español. Se genera la primera pelota de rotura en un punto largo, pero no la completa: saque de Carlos y derecha paralela impecable y después asustando con una subida.