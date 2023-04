Djokovic se una a Nadal y tampoco jugará el Mutua Madrid Open de tenis

Después de la derrota en Bosnia ante su compañero Lajovic, se sospechó lo peor y al día siguiente se hizo realidad: Novak Djokovic no va a disputar el Mutua Madrid Open, como confirmó la propia organización del torneo.

Novak tiene problemas en el codo derecho desde hace semanas. Se vio en Montecarlo, donde en un entrenamiento con Berrettini las muestras de dolor eran notables y ha estado jugando con una protección. Y jugando lejos de su mejor nivel. Es el codo que se operó en 2018 después de que le diera mucho la lata e incluso le hiciera perder la confianza. Además, el número uno del mundo admitió después de esa última derrota que tiene una obsesión. "Espero estar en plena forma para Roland Garros. Quiero jugar mi mejor tenis allí. Todavía quedan varias semanas para practicar y jugar. En las temporadas anteriores, siempre tuve un comienzo lento e insatisfactorio en tierra batida, y luego jugué mejor al tenis en las etapas finales. Espero repetir el mismo patrón este año", afirmó.

Y cree que lo mejor para estar en condiciones es saltarse el Masters 1.000 español, donde se juega en condiciones distintas a las de París por la altitud. Es un torneo, de todas formas, que le trae buenos recuerdos a Djokovic, pues lo ha ganado en tres ocasiones: 2011, 2016 y 2019. El curso pasado llegó hasta las semifinales, y perdió contra Alcaraz, en el único encuentro que han disputado hasta ahora.

Alcaraz, por tanto, se convierte en el gran atractivo del cuadro masculino (ya lo era en realidad, al menos uno de ellos), porque Djokovic se ha unido a Nadal, que tampoco estará en la capital. El balear sigue recuperándose de su lesión en el psoas ilíaco y todavía no está en condiciones. También Roland Garros es su gran objetivo. Desde Australia no coinciden Nadal y Djokovic en un cuadro del mismo torneo, y además Rafa tuvo que despedirse pronto por la lesión en el psoas. La cita en la que estuvieron los dos juntos relativamente sanos fue en Roland Garros 2022, y se enfrentaron y el zurdo se impuso en cuartos. Después, Nole no pudo ir a Estados Unidos a jugar el US Open por el covid y Nadal se perdió el tramo final del pasado curso. A ver qué sucede en Roma, el siguiente Masters 1.000 tras Madrid, la última cita antes de París, donde ambos podrían reaparecer.

Junto a ellos dos, Berrettini también anunció que no estará en la capital de España y a ver qué sucede con Jannik Sinner, que se despidió de Barcelona sin jugar por enfermedad.