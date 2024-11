Sinner culmina con el título de "Maestro" un curso extraordinario

Jannik Sinner cierra el curso con el número uno, con su primer título de "Maestro", con un par de Grand Slams -Australia y Nueva York-, con cinco títulos más... y con la sombra de un caso de dopaje pendiente de resolver y que no se concretará en ningún caso antes de enero de 2025. En Turín, cerca del pueblo en que nació, San Cándido, clausuró una temporada extraordinaria confirmándose como lo que es: el jugador más sólido del momento. La final de las Nitto ATP Finals las resolvió ante Taylor Fritz con un doble 6-4 en 85 minutos.

Jannik Sinner puede ser uno de los deportistas italianos menos italianos de la historia. Su forma de desenvolverse en la pista es la antítesis del deportista italiano de cualquier disciplina. No es frío, es gélido, casi robótico y para muchos rivales resulta inabordable. Saben por dónde va a venir, ese servicio, esa derecha... pero es que no hay respuesta posible. Taylor Fritz ya se cruzó con él en la primera fase de las Nitto ATP Finals y cayó por 6-4 y 6-4. Sinner repitió el marcador del primer set en la final y lo hizo con una precisión quirúrgica y desesperante. Y eso que el estadounidense ha alcanzado un punto de madurez en su carrera que es capaz de competir con cualquiera, pero... llegó el séptimo juego la oportunidad de break para el anfitrión y todo se torció. Sumó una ruptura, la confirmó con un juego en blanco y le dio exactamente igual lo que pasó luego. Fritz sumó su saque también sin ceder un punto y llegó a tener una bola de break para prolongar el set igualándolo a cinco. Dio igual. ¿Hacía falta un saque directo? Pues Sinner conectó un par. Con el primero anuló la bola de break y con el segundo se llevó el primer parcial con la frialdad habitual.

Para competir con Sinner es imprescindible reducir el cupo de errores a una cifra casi imposible. Y Fritz no fue capaz de ello demasiado pronto en el segundo set. Se le empezaron a ver las costuras al estadounidense demasiado pronto. Una volea sencilla fallada, un intercambio que acaba en un error no forzado y así fue como el italiano se topó con dos bolas de break. Se le escapó la primera, pero en la segunda hizo presa y abrió distancias pronto. Los partidos de Sinner en el torneo han sido todos un visto y no visto. Ninguno ha superado la hora y tres cuartos y la final no fue una excepción. Fritz no volvió a tener más oportunidades como sí sucedió en el primer parcial. El italiano siguió a lo suyo ajeno a todo y al estadounidense no le quedó otra que rendirse.

Los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz se coronaron campeones de las Finales ATP de dobles con una victoria por 7-6 (7/5) y 7-6 (8/6) ante el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, que eran los favoritos. Krawietz y Puetz cerraron el duelo con dos 'tie-breaks' que les permitieron cumplir el sueño de ser la primera pareja de "Maestros" alemana de la historia. Y de pasar de ser la revelación en los primeros partidos a ser los campeones merecidos, desplegando un tenis especialmente fiable en los momentos claves.

Números uno del ránking de dobles, Arévalo y Pavic habían formado un binomio muy difícil de vencer en este 2024, en su primer año como pareja. Finalistas en Roma, ganaron cuatro títulos esta campaña, incluyendo Roland Garros y el Masters 1.000 en Cincinnati, y fueron los primeros en clasificarse para esta Copa de Maestros. Sin embargo, ya en la primera jornada, se toparon con la inesperada rebeldía de los alemanes, números 8 del mundo, llamados a ser la 'cenicienta' del grupo, solo ganadores en Hamburgo y últimos en sellar su billete a Italia. En la final, Arévalo y Pavic, aunque conocedores del nivel de sus rivales, no pudieron resistir en los dos momentos claves del partido. No hubo roturas de servicio durante los 12 juegos de ambos sets. Sólo en los "tie-breaks". En el primero, tres fueron suficientes para los germanos. En el segundo, necesitaron cuatro y dos bolas de partido para acabar celebrando por todo lo alto su gran título. Arévalo y Pavic, pese a todo, levantaron este sábado el título a mejor pareja del año 2024.

Alcaraz ya entrena en Málaga

En Málaga, Alcaraz ha comenzado a prepararse para la final de la Davis al lado de Rafa Nadal, que practicó con el número nueve mundial Álex de Miñaur, incorporación de última hora en Australia. El murciano llegó a mediodía a la zona de jugadores, una "minivilla olímpica" construida a 650 metros del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, acompañado de su entrenador, Juan Carlos Ferrero. En la carpa gigante con cinco pistas duras y cubiertas, Alcaraz practicó después de pasar una jornada de descanso tras competir en las Nitto ATP Finals.