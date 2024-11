Alcaraz, de caer en las ATP Finals a intentar ganar la Copa Davis "por España y por Nadal"

«La quiero meter ocho metros dentro y la tiro fuera», se quejaba Carlos Alcaraz a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, en el segundo set de su partido contra Alexander Zverev. Había tenido dos opciones de break y no las aprovechó. Fueron las únicas en toda la tarde ante un tenista que no ha cedido su saque en los encuentros que lleva esta semana en Turín en las Nitto ATP Finals, donde se juntan los ocho mejores del año. Por ahí se le escapó la oportunidad al español, que tuvo momentos brillantes, pero le faltó algo de continuidad y contundencia en los puntos clave ante, quizá, el tenista que ha llegado a este final de curso más en forma, con permiso de Jannik Sinner. Ganó Zverev por 7-6 (7/5) y 6-4, y se clasifica como primero de grupo para las semifinales. Su rival será el estadounidense Taylor Fritz.

Carlos se repuso de un 2-5 en el tiebreak del primer set con dos puntos de puro talento: un passing de derecha en carrera y un globo. Todo, además, después de restar dos servicios a más de 220 kilómetros por hora. Se animó el murciano, quiso escuchar al público, que le aplaudió, pero no remató después. Pagó la frustración de ceder ese parcial lanzando la raqueta contra el banquillo con fuerza.

Después, en el segundo set, sufrió una rotura temprana y sus intentos de recuperarse no fueron suficientes ante la solidez en general y la potencia en concreto del primer golpe que tiene su rival. La derrota y el marcador le dejaban ya sin opciones pasara lo que pasara en el encuentro que cerraba la fase de grupos, entre Rublev y Ruud.

De menos a más

Alcaraz ha ido de menos a más en Turín, lastrado también por un resfriado que le dificultaba respirar. El primer día contra Casper Ruud, se dejó llevar por el pesimismo de su enfermedad y no peleó. Sí lo hizo después: contra Rublev fue suficiente, contra Zverev, no. Pero las sensaciones no son del todo malas para poner el punto y final a una temporada que se le ha vuelto a hacer un poco larga al joven tenista. «Creo que este año he llegado a esta parte mucho mejor que el pasado, pero muy lejos de donde quiero estar. Para mí es un objetivo venir aquí lo más fresco mentalmente que pueda. No es fácil, al menos para mí, viajar mucho en esta parte del año. Echo de menos mi casa. Quiero pasar tiempo con mis seres queridos», admitió Carlos, cuya derrota, además, le impedirá recuperar el número dos del mundo. Irá al Open de Australia como tres, por tanto podría enfrentarse con Sinner antes de la final.

Por Nadal

El plato fuerte de esta campaña está ya al lado, con la Copa Davis y el añadido de que será el último torneo en la carrera de Rafa Nadal. Para el murciano, es más importante la despedida del balear que la Davis en sí, ya que la pelea por la Ensaladera es todos los años y el adiós de la leyenda será sólo esta vez. «Es un torneo que realmente quiero ganar algún día. Cuando era niño, soñaba con ganar la Copa Davis para España [lo hizo en la edición júnior]. Este año tenemos una oportunidad muy especial de hacerlo. Pero creo que es más importante para Rafa, por ser su último torneo. Quiero que se retire con un título. Va a ser muy, muy emotivo y un torneo muy especial para mí», opinó Alcaraz, que viajará mañana sábada para unirse al grupo que ya está en Málaga desde el jueves. También se unirá Marcel Granollers, que ha caído en el Torneo de Maestros de dobles (su pareja es el argentino Ceballos). Estarán juntos tres días antes de la eliminatoria de cuartos de final contra Países Bajos, primer obstáculo del equipo dirigido por David Ferrer.