La solidez del «Aifos» con Felipe VI

La primera jornada de la Copa del Rey MAPFRE de vela no dejó lugar para las sorpresas en la Bahía de Palma. Dos de los grandes favoritos para triunfar el próximo sábado, el «Palibex-Elena Nova» y «Teatro Soho Caixabank», ya encabezan las clasificaciones en las clases Majórica ORC 1 y ORC 2, que compiten en tiempo compensado.

El TP 52 «Aifos» de la Armada Española, en el que navega el rey Felipe VI, ocupa la cuarta plaza provisional en ORC 1 con 10.5 puntos. «Palibex- Elena Nova» (RCN Palma), de Christian Plump y Javier Sanz, superó a otros 13 barcos. La embarcación del club anfitrión de la regata, Náutico de Palma, modelo ClubSwan 42, ha comenzado justificando con creces su título de vigente campeón del Trofeo de Su Majestad la Reina celebrado en Valencia.

En la clase Majórica ORC 2, el «Teatro Soho CaixaBank» de Javier Banderas, defensor de los títulos de su clase y el de vencedor absoluto en 2022, no falló en ninguna de las tres mangas disputadas. La embarcación, modelo ClubSwan 42, del Puerto Deportivo de Benalmádena, voló en la bahía palmesana para conquistar tres primeros puestos en otras tantas mangas, demostrando por qué ha subido al podio de la Copa del Rey en 15 ocasiones desde 2010. Es el barco más regular de toda la flota.

En la clase Majórica ORC 4 encabeza la clasificación el británico «Just the Job», de Scott Beattie, que navega en representación del CV Port d’Andratx, con 5 puntos, por delante de media docena de embarcaciones españolas.

Entre los barcos que navegan en tiempo real destacan, los dos primeros puestos del «Pez de Abril» de José María Messeguer que le sitúan al frente de la clasificación en la clase ClubSwan 42, y el mal día del «Tenaz», de Pablo Garriga, único representante de la vela española entre las nueve embarcaciones de ClubSwan 50.

A partir de martes 1 de agosto se incorporarán a las regatas las clases Herbalife J70 y Sotheby’s Women’s Cup. La clase femenina de la Copa del Rey MAPFRE contará con el podio de 2022 al completo.

Clasificaciones

Majórica ORC 1

1. Palibex Elena Nova (Ale)5 puntos

2. Lisa R (Gbr) 6

3. From Now On (Arg)8,5

Majórica ORC 2

1. Teatro Soho Caixa Bank (Ita)3

2. Reve de Vie (Ita)12

3. Maverta (Esp)13

Majórica ORC 3

1. Scugnizza (Ita)4

2. La Plaza Assesors (Gbr)6

3. Lady Power (Uru)16,5

Majórica ORC 4

1. Just The Job (Gbr)5

2. Ybarra-Befesa (Esp)5

3. Lassal (Esp)9

Club Swan 50

1. Moonlight (Mon)3

2. Earlybird (Ale) 3

3. Niramo (Ale)10

Club Swan 42

1. Pez de Abril (Esp)2

2. Selene-Alifaxt (Hol)4

3. Porron X (Sue)6