Sonia Ferrer estalla contra Alcaraz y su frase final deja a todo el mundo alucinando

Una de las noticias deportivas de agosto ha sido ver a Carlos Alcaraz romper una raqueta. "Pido perdón, porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista", dijo después el español. Había perdido ante el francés Gael Monfils y se despidió del torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada, en su primer partido en el torneo.

El medallista de plata en los recientes Juegos Olímpicos tuvo aún así opciones de 'break' en el segundo juego, pero unos malos minutos le costaron un 3-1 en contra y le hicieron reventar la raqueta contra el suelo, algo que no había ocurrido antes.

Y el número tres del mundo explicó este incidente argumentando que es "humano" y tenía "acumulación de nervios dentro". "A veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse", aseguró en sus palabras en redes sociales

Aún se sigue hablando de ello. Lo ha hecho Sonia Ferrer en televisión, en el programa En boca de todos: "No, no me gusta ver esas imágenes, es evidente que es una falta de control de su emoción y de su ira", decía la presentadora, que siguió explicándose con dureza.

«Y lo que más me preocupa es que ahora lo intentemos justificar hablando de su edad cuando el control de las emociones no se aprende a partir de los 20 años, se aprende en la infancia, de hecho es muy prontito cuando se aprende. Esto está mal y todos deberíamos llegar a un consenso por mucho que nos guste como jugador». Insistió en esa idea:: «Como jugador nos gusta y creo que como sociedad deberíamos ser capaces de entender que esto está mal. Y que cuando Djokovic se dedica a romper raquetas y nos tirábamos de los pelos y salía Nadal diciendo yo nunca haría eso porque denotaría una falta de crontrol de mis emociones y eso no está bien salíamos todos a aplaudir y ahora como es un jugador español el que lo hace todos los justificamos», se explicaba.

Pero lo más llamativo fue su final: «La realidad es que esto lo hace porque ha perdido un partido. ¿Y qué ocurrirá si yo que se se entera de que su mujer le ha puesto los cuernos partirá la casa?", decía: «La falta de control es eso, cuando te enfadas rompes cosas y yo no puedo justificarlo», insistía Ferrer.