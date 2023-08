El sorprendente negocio que une a Tom Brady con Rafa Nadal, el Birmingham y otras millonarias inversiones deportivas del astro de la NFL

Tom Brady,[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/20230201/rgrqv6xbizfmxgi5bxdjoejfje.html||| considerado el mejor jugador en la historia de la NFL]], anunció ayer que se convertía en copropietario del Birmingham City Football Club de la Championship, segunda división de Inglaterra. "Me he incorporado al Birmingham City Football Club. Tengo mucho que aprender, pero sé algunas cosas sobre ganar. Nos vemos pronto en el Saint Andrew's Stadium. Es hora de ponerse a trabajar. ¡Vamos!", afirmó el ganador de siete anillos de Super Bowl a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales.

Tom Brady es posiblemente el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL. Brady, de 46 años, finalmente se retiró "para siempre" en febrero después de una asombrosa carrera de 23 años. La leyenda de la NFL ganó un récord de siete Super Bowls durante su ilustre carrera y fue nombrado MVP en cinco de ellos.

Pero tras terminar sus días como jugador, Brady ahora quiere tener el mismo éxito en su retiro. Y ya ha invertido en una gran cantidad de equipos deportivos en todo el mundo, principalmente en alianza con Knighthead Capital Management. El fondo de cobertura de Estados Unidos cuenta con la friolera de casi 9.500 millones en activos en sus diversas inversiones.

El cofundador y codirector ejecutivo de Knighthead, Thomas Wagner, conoció a Brady a través de un amigo en común y entablaron una relación laboral cuando sus hijos eran compañeros de clase en la escuela de Nueva York. Una de las incorporaciones más recientes a la rebosante cartera de la empresa es Birmingham City.

Knighthead se convirtió en propietario mayoritario de los Blues en julio antes de que Brady sorprendiera a los aficionados al unirse como copropietario un mes después. A pesar de admitir que sabe poco sobre fútbol, ​​la leyenda de la NFL declaró que se pondría manos a la obra de inmediato. Pero este no es su única inversión en el deporte.

Del Pickleball al baloncesto femenino

Además del club Championship, Brady también ha invertido con Knighthead en un equipo de Pickleball ( un deporte de palas que combina elementos del tenis.​, pádel, bádminton y tenis de mesa) de las Grandes Ligas, formando equipo con la ex número 1 del mundo del tenis, Kim Clijsters.

El innovador deporte tiene como objetivo llegar a 40 millones de jugadores de pickleball para 2030 y otras estrellas LeBron James, Drew Brees y James Blake también son dueños de equipos.

Wagner y Brady también tienen dinero en los deportes de motor después de vincularse con Hertz Team JOTA, con su automóvil Porsche 963 participando en la carrera de 24 horas de Le Mans luciendo el logotipo de la marca de ropa BRADY del mariscal de campo en el impresionante automóvil dorado.

El negocio que le une a Rafa Nadal

Sin embargo, no se trata solo de carreras en pista en las que Brady está involucrado. El pasado mes de julio compró un equipo de carreras de botes eléctricos. El californiano competirá con equipos de otros deportistas de la talla de Rafael Nadal, Didier Drogba o Sergio Pérez en el Campeonato Mundial E1 mixto.

Asimismo, el pasado mes de marzo, Brady se convirtió en propietario minoritario de las ganadoras de la WNBA, Las Vegas Aces.

Y su millonario imperio no queda ahí. Brady tiene una gran cantidad de patrocinios comerciales, incluidos Amazon, Under Armour, EA Sports, Subway e IWC Watches.

También[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/20230202/sznu4lxd3japhefjy2dsnznscq.html||| posee un negocio de acondicionamiento físico y nutrición llamado TB12]], una marca de ropa así como una empresa de producción.

Su contrato[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/baloncesto/20221021/cjhyn5kpfrc6nffv7g2i7kxapi.html||| con la cadena Fox como comentarista también ha hecho hecho historia en el mundo de la televisión.]] Y es que Tom Brady ganará con Fox Sports en 10 años más que que en 22 temporadas en la NFL. Los términos económicos del acuerdo de Tom Brady con Fox Corporation para ser analista televisivo en Fox Sports han dejado anonadados al mundo de la televisión y de la NFL... ¡375 millones de dólares por 10 temporadas!

En sus 22 años de carrera en la NFL Tom Brady ha ganado 332,9 millones de dólares en sus diferentes contratos con Tamba Bay Buccaners y New England Patriots. Según publicó The New York Post, los 375 millones de dólares que ganará Tom Brady por comentar la NFL en 'Fox Sports' duplica el salario del comentarista mejor pagado de la historia hasta el momento Tony Romo (180 millones en 10 años con CBS).