Tchouameni habla de Gavi para aclarar su lesión

Aurélien Tchouameni sufrió en el Clásico que se disputó este sábado una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo que le tendrá apartado del césped entre seis y ocho semanas. Un contratiempo para un Real Madrid que salió vencedor del primer Clásico de la historia de Montjuic gracias a un doblete de Jude Bellingham.

Tras un vídeo de DAZN en el que se ve como el francés choca con Gavi en una disputa por el balón que ocurre en la 2ª mitad del partido, se había especulado si podía ser esta acción la causa de la lesión de Tchouameni, jugador con el que Ancelotti no podrá contar durante los próximos dos meses.

El propio jugador madridista ha exculpado a Gavi a través de sus redes sociales, aclarando que el internacional español del FC Barcelona no tuvo nada que ver con la lesión que sufrió: "No es culpa de Gavi. Me lesioné al final de la primera mitad", ha escrito Tchouameni en su cuenta de X (Twitter).

A pesar de su lesión, Tchouameni disputó el partido entero y salió del césped del Estadi Olímpic sin aparentes molestias. Más tarde, cuando el equipo salió del estadio, el internacional francés ya presentaba síntomas de lesión y andaba cojeando y ayudado por Jude Bellingham.