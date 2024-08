El Team New Zealand vence al Luna Rossa italiano en la final del gran duelo entre los AC75

El Emirates Team New Zealand se ha impuesto en la tercera y última Regata Preliminar de la 37ª Copa del América de Barcelona al imponerse al Luna Rossa Prada Pirelli por 34 segundos en la final de la competición lo que confirma a los neozelandeses como los grandes candidatos para revalidar el título.

La final, aún con poco viento, respondió a lo esperado y en la pre-salida, los neozelandeses forzaron una penalización a su rival por no mantener la distancia babor-estribor en un cruce. A pesar de ello, los timoneles del Luna Rossa, Jimmy Spithill y Francesco Bruni mantuvieron su AC75 cerca de su rival. Tras pasar el cuarto tramo del recorrido a solo seis segundos de los "kiwis", Spithill, uno de los timoneles más agresivos de la Copa, por eso le llaman "Pitbull", atacó y colocó a su barco líder. No satisfecho, a mitad del quinto tramo realizó una agresiva y arriesgada maniobra que le llevó a una penalización, que no ha cumplió y provocó una segunda protesta del New Zealand, aceptada por los árbitros, y que permitió a los de Burling, recuperar el liderato y entrar en el tramo final con 11 segundos de ventaja, que ampliaron a 34 en la meta final.

Con una tripulación excepcional y un AC75 maniobrable y rápido como el "Taihoro", el equipo neozelandés, sin contar con la potencia de sus cuatro "cyclors": Marius van der Pol, Louis Crosby, Doug Allan y Hamish Bond, tiene un grupo de dirección impresionante con Peter Burling y Nathan Outteridge como timoneles, Blair Tuke como controlador de vuelo y Andy Maloney como trimmer de vela en ala. Los cuatro suman 3 oros olímpicos, 6 Copas del América, 14 mundiales y 9 participaciones en la Copa.

Con esta tercera y última regata preliminar se cierra la serie de ensayos de la 37ª Copa de América. El jueves 29 comenzará la Louis Vuitton Cup o Torneo de desafiantes que se prolongará hasta el 7 de octubre y de donde saldrá el rival del Emirates Team New Zealand en la Final de esta edición del evento.