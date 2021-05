Deportes

Rafa Nadal debuta mañana en Roland Garros. Lo hará ante el australiano Alexei Popyrin en la Philippe-Chatrier no antes de las 16:00 (Eurosport). La tercera jornada del torneo también acogerá el estreno de Novak Djokovic. El serbio arrancará no antes de las 21:00 frente al estadounidense Sandgren. No será el primer duelo entre el trece veces campeón en París y Popyrin. Hace apenas un mes se cruzaron en la segunda ronda en Madrid y la victoria fue para el español por un doble 6-3.

La segunda jornada del torneo dejó la victoria de Federer ante el uzbeko Denis Istomin después de un año de ausencia en París. El suizo se impuso por 6-2, 6-4 y 6-3, en 1 hora y 33 minutos. Fue un estreno muy cómodo. En su cuarto partido de la temporada, sumó su segunda victoria del año ante un rival que apenas le creó problemas. El triunfo deparó un nuevo récord para Roger. Es el primer tenista que acumula al menos 70 victorias en cada uno de los Grand Slam. “Es un placer estar de vuelta, me ha costado un poco de tiempo, pero aquí estoy”, afirmó tras deshacerse de Istomin. Federer, que esta temporada solo había jugado un partido sobre tierra batida, que perdió frente a Pablo Andújar en Ginebra, se medirá por un puesto en tercera ronda contra el croata Marin Cilic.

El que también alcanzó la segunda ronda por primera vez fue Daniil Medvedev. El ruso ha necesitado cinco presencias en París para sumar su primera victoria. Fue ante el kazajo Alexander Bulbik por 6-3, 6-3 y 7-5. “Todavía no había ganado en Roland Garros, pero me he preparado bien este partido para controlarlo todo y creo que lo he gestionado. He hecho un gran partido”, declaró el número dos del mundo. “Siempre trato de mejorar, en todas las superficies. Esta temporada mi juego no ha funcionado en tierra batida, he sido muy malo, nada iba bien. Pero he podido jugar más largo, puedo jugar casi como en pista dura, creo que me desplazo bien en esta superficie y que puedo hacer algo importante en este torneo”, aseguró.

Entre los candidatos a alcanzar la segunda semana del torneo el que peor lo pasó fue Jannik Sinner. El italiano tuvo que salvar una bola de partido ante el francés Pierre-Hugues Herbert para terminar imponiéndose por 6-1, 4-6, 6-7 (4/7), 7-5 y 6-4 en un maratón de más de 3 horas y media. El cabeza de serie número 18 del torneo sufrió muchísimo para seguir presumiendo con 19 años de no haber perdido en un Grand Slam ante jugadores con peor ranking que él.

En el duelo español entre Carlos Alcaraz y Bernabé Zapata se impuso el más joven miembro del top 100 por 6-3, 2-6, 6-1 y 7-6 (7/4) en 3 horas y 8 minutos a Zapata. El número 97 del mundo se medirá ahora contra el georgiano Nikoloz Basilashvili.