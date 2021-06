Medvedev estalla contra Roland Garros: “¿Dónde está el dinero de Amazon?”

Deportes

El número 2 del mundo, Daniil Medvedev, estalló contra la organización del Roland Garros después de perder en los cuartos de final frente a Stefanos Tsitsipas. La derrota en los cuartos de final le deja un mal sabor de boca; no sólo por el resultado en sí (6-3, 7-6(3) y 7-5)) sino también por el hecho de no haber podido contar con el apoyo del público en las gradas de la Philippe Chatrier.

El ruso ha sido el único tenista expuesto a dos sesiones nocturnas sin público. Debutó en la segunda ronda con Tommy Paul y repitió con Tsitsipas. Por este motivo, el tenista no dudó en mostrar su enfado contra Roland Garros.

Denunció que el torneo se movía por el dinero exclusivamente, haciendo referencia al piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton como ejemplo de que la economía manda en el deporte.

“En realidad es gracioso porque ayer comencé la tercera temporada de ‘Drive To Survive’, y creo que el primer o El segundo episodio se llama “Cash Is King” (el dinero es el rey). Cuando comenzó la pandemia estaban en Australia preparados para correr en la F1, y le preguntaron a Lewis Hamilton qué pensaba sobre las carreras en las condiciones en las que se encontraba el mundo en este momento. Y dijo, no sé qué estamos haciendo aquí. Y entonces le preguntaron por qué crees que te hacen corre. Y el dijo: “El dinero es el rey””.

Y subrayó: “Aquí sucedió lo mismo. Nuestro partido fue definitivamente el partido del día, por lo que Roland Garros prefirió Amazon a aficionados. personas. Es así de fácil”.

“Es bueno tener patrocinadores porque así los jugadores nos arreglamos para poder ganar dinero. Pero este año, que podemos tener más gente en Roland Garros, en vez de eso tenemos Amazon y aún así tendremos un 15% menos de premios. ¿Dónde está el dinero de Amazon?”, concluyó.