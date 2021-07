El vídeo de la dejada imposible de Paire: lleva tanto efecto que la bola vuelve a su campo sin que nadie la toque

Deportes

Benoit Paire ha sido más noticia últimamente por sus comentarios que por sus partidos de tenis. En plena pandemia, concedió una entrevista a L’Equipe en la que dijo que no estaba entrenando porque no tenía sentido hacerlo en una situación así. “Mejor, podré dejar rápido la burbuja y disfrutar unos días antes de jugar en Miami. No puedo esperar para llegar a la playa o la piscina. Sólo quiero salir de la burbuja, ese es mi objetivo en todos los torneos”, dijo tras caer en Acapulco. “El tenis no es mi prioridad en este momento. Los que aman el tenis, que sólo tienen eso en mente y entrenan las 24 horas del día son felices y la burbuja nos les cambia nada. Pero a los que nos gusta el ambiente, la vida, la libertad, comer y disfrutar, esto es muy duro. Este circuito no es para nosotros. Pero la verdad es que estoy mejor aquí que en Francia, donde debemos confinarnos a las seis de la tarde”, insistió. “Lo sorprendente del circuito es que si ganas un torneo ATP 250 te llevas 30.000 dólares cuando yo, en algunos torneos en primera ronda, me he llevado 10.000 dólares pese a perder. ¿Por qué volverse loco para ganar un poco más?”, opinó también.

Esas palabras, por ejemplo hicieron que fuera apartado del equipo olímpico para Tokio. Por eso está disputando el torneo suizo de Gstaad, y en él ha demostrado que además de palabras, tiene tenis. En la primera ronda ante el eslovaco Kovalik, al que ganó por 6-3 y 7-6, dejó un golpe de maestro, una dejada que lleva tanto efecto que vuelve a su campo sin que el rival del francés llegara a tocarla, pese al esfuerzo. Kovalik acaba chocando con la red con cara de incredulidad.