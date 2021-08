Deportes

Nadal reapareció en el Citi Open de Washington casi dos meses después de la derrota en la semifinal de Roland Garros ante Novak Djokovic y lo hizo con una victoria ante el estadounidense Jack Sock. No fue un triunfo cualquiera. Rafa necesitó tres horas y cuatro minutos para alcanzar la tercera ronda después de un ajustado 6-2, 4-6 y 7-6 (7/1). Y lo más inquietante es que acabó el partido con una cojera indisimulable.

Rafa no disputaba un partido oficial desde el 11 de junio. El ganador de 20 Grandes se vio obligado a renunciar a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos para no poner en peligro el resto de la temporada y en primer set se mostró sólido. Como si los casi dos meses sin jugar y la lesión en el pie que le tuvo parado casi tres semanas no hubieran existido. Pero Sock, que disputaba el torneo gracias a una invitación, fue capaz de apuntarse la segunda manga y llegó a disponer de diez bolas de break y situarse con 3-2 y break a favor en el tercer parcial. Rafa se rehizo y logró alcanzar el tie-break. El desempate fue un monólogo del zurdo, que sólo cedio un punto ante el estadounidense.

El Citi Open es el punto de partida de la temporada estadounidense en pista dura y luego llegarán los Masters 1.000 de Canadá y de Cincinnati. Nadal es el primer cabeza de serie en Washington, donde intentará levantar su tercer título de la temporada tras los conseguidos en la tierra batida de Barcelona y Roma. Su última victoria en pista dura fue en febrero del año pasado en Acapulco y hace dos años se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos. En Washington, un torneo de categoría 500, Rafa comparte cuadro con raquetas como la del canadiense Felix Auger-Aliassime, el italiano Jannick Sinner o el australiano Nick Kyrgios.

Su rival en tercera ronda será el surafricano Lloyd Harris, número 50 del mundo. Será el primer partido entre Rafa y Harris, que se deshizo en segunda ronda del estadounidense Tennys Sandgren por 6-4 y retirada.