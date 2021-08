Deportes

Nadie en la ATP ha ganado esta temporada más partidos que Stéfanos Tsitsipas. El número tres del mundo acumula 46 victorias y se encuentra inmerso en el cuadro del Masters 1.000 de Cincinnatti. En 2021 ha levantado dos títulos sobre tierra batida: Lyon y Montecarlo. Y con 23 años se ha convertido en una de las alternativas más sólidas al “Big 3″. Todos esos datos han quedado ensombrecidos después de la conferencia de prensa que ofreció ayer en Estados Unidos y en la que reveló su postura sobre la pandemia, el coronavirus y las vacunas. La comparecencia fue en griego y ante medios de su país que acabaron asombrados y llevándose las manos a la cabeza ante todo lo que estaban escuchando.

Tsitsipas reveló hace días que él no se había vacunado y ayer afirmó que sería bueno que los jóvenes se contagiaran y transmitieran el virus. “Todos tenemos derecho a hacer lo que creemos que es correcto, nadie puede sacar una vacuna y obligarme a ponérmela. Si alguien quiere protegerse con la vacuna allá él, pero yo tengo menos de 25 años y no creo que la vacuna se haya probado lo suficiente. Además, considero positivo que los jóvenes pasemos el virus porque construiremos inmunidad”, aseguró.

“La vacuna tiene algunos efectos secundarios negativos, conozco a gente que los ha tenido. No tengo problema en dejar clara mi postura, ya que no veo ninguna razón para que alguien de mi edad tenga que vacunarse. Considero que solo debía haberse administrado a las personas mayores, no sabemos demasiado de los efectos que puede tener la vacuna a largo plazo y en el circuito ATP nadie nos ha exigido que nos vacunemos, así que no entiendo a qué viene tanto revuelo porque no me haya vacunado. No he dicho nada extraño, cada cual tiene su punto de vista. Si todos fuéramos diplomáticos y no pudiéramos decir lo que realmente pensamos, ¿para qué hacemos ruedas de prensa?”, afirmó el griego. Y no se quedó ahí: “A mí la vacuna no me da garantías en estos momentos, quiero esperar al momento en que ofrezca más ventajas que desventajas”, apuntó Tsitsipas. Las cifras oficiales en Grecia hablan de más de medio millón y 13.245 fallecidos, aunque esos números no parecen afectar demasiado al número tres del mundo.